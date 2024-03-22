На реке Шарын спасены семь человек
Сегодня, 13:16
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Сегодня, 13:16Сегодня, 13:16
96Фото: МЧС РК
В Алматинской области спасатели пришли на помощь семерым отдыхающим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"22 марта в Уйгурском районе отдыхающие днём проехали в брод реку Шарын на другой берег, а вернуться обратно самостоятельно не смогли. Благодаря слаженной работе ДЧС и РОСО: порядка 20 человек личного состава и 5 единиц техники они были эвакуированы и вызволены автомашины. В медицинской помощи не нуждались", — сообщили в МЧС.
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