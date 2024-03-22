На реке Шарын спасены семь человек

В Алматинской области спасатели пришли на помощь семерым отдыхающим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"22 марта в Уйгурском районе отдыхающие днём проехали в брод реку Шарын на другой берег, а вернуться обратно самостоятельно не смогли. Благодаря слаженной работе ДЧС и РОСО: порядка 20 человек личного состава и 5 единиц техники они были эвакуированы и вызволены автомашины. В медицинской помощи не нуждались", — сообщили в МЧС.