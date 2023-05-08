На побережье Каспия обнаружили десятки туш тюленей и осетров

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Экологи отобрали пробы воды и воздуха с места обнаружения тушек тюленей и осетров, передаёт BaigeNews.kz.

"6 мая 2023 года по информации, поступившей около 19:00 часов местного времени, были обнаружены туши 15 штук тюленей и 4 штук осетровых рыб на побережье Каспийского моря Тупкараганского района, села Баутино", - сообщили в Департаменте экологии Мангистауской области.

Также отмечено, что по факту обнаружения морских животных правоохранители завели уголовное дело. Однако, в связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных находится в стадии сильного разложения произвести отбор гистологических проб для определения причин гибели не представилось возможным.