Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • На побережье Каспия обнаружили десятки туш тюленей и осетров
facebook.com/fishcomitteekz Сегодня, 02:15
55
Сегодня, 02:15
55
Фото: facebook.com/fishcomitteekz

На побережье Каспия обнаружили десятки туш тюленей и осетров

Экологи отобрали пробы воды и воздуха с места обнаружения тушек тюленей и осетров, передаёт BaigeNews.kz.

"6 мая 2023 года по информации, поступившей около 19:00 часов местного времени, были обнаружены туши 15 штук тюленей и 4 штук осетровых рыб на побережье Каспийского моря Тупкараганского района, села Баутино", - сообщили в Департаменте экологии Мангистауской области.

Также отмечено, что по факту обнаружения морских животных правоохранители завели уголовное дело. Однако, в связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных находится в стадии сильного разложения произвести отбор гистологических проб для определения причин гибели не представилось возможным.
"Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается. Информация будет обновляться по мере поступления", - отметили экологи.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:15
55
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх