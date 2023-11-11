На неприятный запах и привкус воды из крана жалуются экибастузцы
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Жители Экибастуза в социальных сетях жалуются на неприятный запах и привкус воды из крана. Об этом горожане массово пишут в местных пабликах, передаёт BaigeNews.kz.
"Да,воняет, ходят слухи что возможно попал фенол". "Вода ужасная как будто протухшая". "Постирала вещи воняют ужасно лекарством прям невозможно". "В интернете пишут, что вода с запахом йода содержит фенол, очень ядовитое вещество". "Незнаю правда это, или нет но думаю, нас опять травят, пить воду невозможно: весь город страдает". "Вода воняет фекалиями и канализацией", — отмечают пользователи соцсетей.
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Ситуацию прокомментировали в городском водоканале. На предприятии говорят, что с водой всё в порядке.
"Распространяемая в социальных сетях информация о ненадлежащем качестве питьевой воды в Экибастузе не соответствует действительности. Мониторинг качества питьевой воды осуществляется ежечасно аккредитованной химической лабораторией предприятия. Показатели качества питьевой воды соответствуют санитарным нормам. Одновременно разъясняем, что за распространение ложной информации статьёй 274 УК РК установлена уголовная ответственность", — говорится в сообщении.