На неприятный запах и привкус воды из крана жалуются экибастузцы

Жители Экибастуза в социальных сетях жалуются на неприятный запах и привкус воды из крана. Об этом горожане массово пишут в местных пабликах, передаёт BaigeNews.kz.

"Да,воняет, ходят слухи что возможно попал фенол". "Вода ужасная как будто протухшая". "Постирала вещи воняют ужасно лекарством прям невозможно". "В интернете пишут, что вода с запахом йода содержит фенол, очень ядовитое вещество". "Незнаю правда это, или нет но думаю, нас опять травят, пить воду невозможно: весь город страдает". "Вода воняет фекалиями и канализацией", — отмечают пользователи соцсетей.

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Ситуацию прокомментировали в городском водоканале. На предприятии говорят, что с водой всё в порядке.