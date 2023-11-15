При мошенничестве с племенным скотом актюбинцы завладели почти 1 млрд тенге

Агентство РК по финансовому мониторингу установило факты совершения мошенничества при получении кредитных средств в актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага", передаёт BaigeNews.kz.

В Актюбинской области мошенники оформили на подставных лиц крестьянские хозяйства, используя фальшивые документы, а потом присвоили себе почти один миллиард тенге, которые им выделили для приобретения племенного скота по программе "Сыбага".

Агентство РК по финансовому мониторингу установило троих аферистов. Они нанесли ущерб государству на общую сумму 970 миллионов тенге. Все они задержаны, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму около 260 миллионов тенге арестовано.