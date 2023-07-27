На модернизацию теплосетей Семея направят 16 миллиардов тенге

Фото: semeynews.kz

Правительство выделило более 16,3 миллиарда тенге на модернизацию сетей города Семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Протяжённость сетей теплоснабжения в городе Семей составляет 322 километра, их средний износ – 68 процентов. На отдельных участках тепловые сети изношены на 100 процентов (введённые в эксплуатацию с 1966 года).

"В прошлый отопительный сезон на сетях города произошло 337 аварий, что на 21 процент больше, чем годом ранее. В целях минимизации риска наступления чрезвычайной ситуации, бесперебойного прохождения отопительного сезона, предоставления качественных услуг теплоснабжения в г.ороде Семей в отопительный период акиматом области определены наиболее изношенные участки теплосетей, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на проведение ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Выделенные из резерва правительства средства будут направлены на реконструкцию 5,8 километра магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до павильонов 1, 2, 3, 4 с заменой сетевой насосной группы Семея.