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  • На мероприятии в память о казахстанском музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку в Актау
pexels.com Вчера, 23:18
135
Вчера, 23:18
135
Фото: pexels.com

На мероприятии в память о казахстанском музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку в Актау

Драка произошла на набережной Актау во время мероприятия, посвященного памяти известного казахстанского музыканта Darkhan Juzz, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Lada.kz, в отношении отца 16-летнего зачинщика драки составлен административный протокол. В полиции региона сообщили, что между несовершеннолетними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Вечером 5 марта на набережной Актау во время мероприятия в честь памяти Darkhan Juzz произошла драка среди молодежи.

Видео драки несовершеннолетних распространилось в социальной сети Instagram.

"Как выяснилось, между мальчиками произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. По данному факту с телесными повреждениями в больницу никто не обращался", - сообщили в департаменте полиции региона.
В полиции отметили, что в отношении отца 16-летнего парня, который устроил драку, составлен административный протокол по статье "Хулиганство, совершенное несовершеннолетними".
 
Напомним, Дархану Жунусбекову был 31 год. Музыкант погиб в ДТП, разбившись на арендованном мопеде в Таиланде.
 
 
 
 
 
 
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Публикация от АКТАУ | AKTAU☀️ (@aqtau_live)

 



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#Актау #драка #подросток #полиция #соцсети
BaigeNews.kz
Вчера, 23:18
135
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