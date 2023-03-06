На мероприятии в память о казахстанском музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку в Актау

Фото: pexels.com

Драка произошла на набережной Актау во время мероприятия, посвященного памяти известного казахстанского музыканта Darkhan Juzz, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Lada.kz, в отношении отца 16-летнего зачинщика драки составлен административный протокол. В полиции региона сообщили, что между несовершеннолетними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Вечером 5 марта на набережной Актау во время мероприятия в честь памяти Darkhan Juzz произошла драка среди молодежи.



Видео драки несовершеннолетних распространилось в социальной сети Instagram.

"Как выяснилось, между мальчиками произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. По данному факту с телесными повреждениями в больницу никто не обращался", - сообщили в департаменте полиции региона.

В полиции отметили, что в отношении отца 16-летнего парня, который устроил драку, составлен административный протокол по статье "Хулиганство, совершенное несовершеннолетними".

Напомним, Дархану Жунусбекову был 31 год. Музыкант погиб в ДТП , разбившись на арендованном мопеде в Таиланде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АКТАУ | AKTAU☀️ (@aqtau_live)





