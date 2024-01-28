Армейский спортсмен из Казахстана завоевал "бронзу" кубка мира по стрельбе в Египте

В столице Египта Каире проходит рейтинговый Кубок мира по стрельбе, в котором принимают участие более 600 стрелков из 66 стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В упорной борьбе служащий Вооруженных сил РК Валерий Рахимжан в паре с Ириной Юнусметовой завоевал бронзовую медаль в упражнении 10m Air Pistol Mixed Team. Итальянские спортсмены Chiara Giancamilli и Federico Nilo Maldini уступили казахстанцам со счетом 16:8.

"Кубок мира позволит нашим спортсменам поднять свой рейтинг в таблице ISSF и получить лицензии на участие в летних Олимпийских Играх 2024 года во Франции. Примечательно, что призовое место на столь престижном турнире Валерий занял в свой день рождения. От всей души поздравляю с этим событием и желаю новых результативных выступлений", – сказала начальник команды по практической и стендовой стрельбе Центрального спортивного клуба Жанел Серикбаева.

Напомним, сборную команду Казахстана в Египте представляют 16 сильнейших спортсменов-стрелков. Соревнования продлятся до первого февраля.

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