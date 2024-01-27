Казахстан завоевал "золото" кубка мира по стендовой стрельбе в Египте
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Казахстанская спортсменка-стрелок Мария Дмитриенко принесла стране "золото" рейтингового кубка мира в Египте, передаёт BaigeNews.kz.
"В финальном зачёте упражнения "трап" в категории среди женщин Мария Дмитриенко из Шымкента в упорнейшей борьбе завоевала золотую медаль", — сообщили в Федерации стрелкового спорта Казахстана.
Напомним, с 24 января по 1 февраля в Каире стартовал рейтинговый кубок мира по спортивной стрельбе, в котором принимают участие более 700 спортсменов, из 65 стран мира.
Сборную команду Казахстана представляют 16 сильнейших спортсменов-стрелков.
Как отмечают в федерации, кубок мира в Египте считается позволяет спортсменам поднять свой рейтинг по табличной шкале ISSF для получения именной олимпийской квоты на участие в 33-летних Олимпийских Играх в Париже.
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