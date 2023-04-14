На КТК возобновили перекачку казахстанской нефти

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Насосы магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск возобновили перекачку нефти после 72-часовой плановой остановки, передаёт BaigeNews.kz. В Каспийском трубопроводном консорциуме рассказали, какие работы успели провести за это время.

"Проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и Морского терминала (механо-технологического оборудования, энергетического и электрооборудования, систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем управления), а также работы по текущим и капитальным проектам КТК, выполнение которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода, - сообщили в компании.

Специалисты КТК и подрядных организаций проверили работу аварийных и агрегатных защит. На НПС "Атырау" в Казахстане и на камере пуска средств очистки и диагностики НПС-4 в Российской Федерации в плановом режиме выполнена замена шаровых кранов.

Немалый объём работ выполнен и на линейной части. На нескольких участках магистрального нефтепровода проведена замена термоусаживаемых манжет и ремонт дефектов методом установки ремонтных конструкций П2 и П5-У. В рамках соответствующей программы заменены восемь устаревших электроприводов магистральных шаровых кранов.

В Казахстане в период остановки перекачки выполнен ряд работ по модернизации системы обнаружения пожара и газа на НПС "Тенгиз", а также работы, связанные с модернизацией системы электроснабжения НПС "Атырау".

"Плановые остановки проводятся несколько раз в год для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании. КТК заблаговременно не сообщает общественности и экспертному сообществу об остановках работы нефтепровода, что обусловлено вопросами безопасности и борьбы с криминальными врезками", - уточнили в компании.

Отгрузка нефти на Морском терминале сейчас осуществляется в штатном режиме.