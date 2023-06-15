"На каждом этапе есть ответственные. Комиссия выяснит, кто виноват" - Гиният о заражении пациентов ВИЧ

"Назначена комиссия, надо выяснить полностью источник заражения, пути заражения, кто в этом виноват. Комиссия выяснит, кто виноват. На каждом этапе есть ответственные люди: за оказание медицинской помощи, за больницу, за регион, поэтому ответственность каждого будет определена", - сказала она.
Глава Минздрава также рассказала, что в прошлом году в Казахстане было выявлено четыре тысячи ВИЧ-инфицированных, а в 2021 году - 3,5 зарегистрировали тысячи новых случаев. Проверкой случая в Алматы занимается отдельная комиссия.
"По случаю в Алматы поступила информация. Комиссия отправлена. Мы хотим исключить внутрибольничное заражение. Как проверка пройдёт, мы полную информацию дадим. Теперь должны провести полностью эпидемиологическое расследование, надо понять источник инфекции, пути заражения, не было ли внутрибольничного заражения. Самые лучшие специалисты министерства, комитетов направлены туда", - пояснила Ажар Гиният.
Напомним, накануне стало известно и выявлении ВИЧ-инфекции у трёх пациентов больницы в Алматы. Как объяснили врачи, их выявили во время прохождения контрольного анализа на ВИЧ-инфекцию через 30 дней после получения гемотрансфузии в отделении реанимации. При этом, по данным управления, предварительное расследование показало, что все доноры, медработники и контактные лица инфицированных оказались здоровыми.