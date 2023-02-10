На какую помощь могут рассчитывать казахстанцы, попавшие в ЧС за рубежом

В МИД Казахстана разъяснили алгоритм действий для казахстанцев, находящихся за рубежом, в случае возникновения ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В первую очередь необходимо обратиться в дипломатические учреждения Казахстана в этой стране. Рассматривается характер ЧС. Если он масштабный, то, естественно, в большинстве случаев расходы покрываются государством. Если это локальное бедствие, то мы оказываем максимальное содействие в перемещении в свободное место, либо в обеспечении билетами на транспорт. Потому что именно во время ЧС создается коллапс, и многие не могут элементарно билеты найти даже за свой счёт. Бывает, что гостиницы переполнены, в этот момент дипломаты обеспечивают проживание", - пояснил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.