open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • На какую помощь могут рассчитывать казахстанцы, попавшие в ЧС за рубежом
pixabay.com Сегодня, 17:59
279
Сегодня, 17:59
279
Фото: pixabay.com

На какую помощь могут рассчитывать казахстанцы, попавшие в ЧС за рубежом

В МИД Казахстана разъяснили алгоритм действий для казахстанцев, находящихся за рубежом, в случае возникновения ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В первую очередь необходимо обратиться в дипломатические учреждения Казахстана в этой стране. Рассматривается характер ЧС. Если он масштабный, то, естественно, в большинстве случаев расходы покрываются государством. Если это локальное бедствие, то мы оказываем максимальное содействие в перемещении в свободное место, либо в обеспечении билетами на транспорт. Потому что именно во время ЧС создается коллапс, и многие не могут элементарно билеты найти даже за свой счёт. Бывает, что гостиницы переполнены, в этот момент дипломаты обеспечивают проживание", - пояснил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он уточнил что некоторым гражданам необходима и психологическая помощь.

"То, что представитель государства приезжает, помогает, во многих это вселяет дух и бодрость. Даже такую помощь мы оказываем", - заверил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#МИД #происшествия #туризм
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:59
279
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх