На границе Азербайджана и Армении вспыхнули новые столкновения

Фото: wikipedia.org

Министерство обороны Армении заявляет, что армянские военные были обстреляны в районе села Тех на армянской территории недалеко от азербайджанского города Лачин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Мимо этого города проходит дорога, соединяющая Армению с той частью Карабаха, где продолжают жить армяне. Российские миротворцы контролируют эту дорогу и армянский анклав.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что позиции азербайджанских войск близ самого Лачина были обстреляны со стороны Армении.

И Армения, и Азербайджан сообщают, что есть погибшие и раненые с их стороны.



Село Тех находится в девяти километрах от Лачина по прямой. Примерно на половине этого пути начинается зона ответственности российских миротворцев. Миротворцы введены туда по соглашению от ноября 2020 года, которое подписали Россия, Азербайджан и Армения. Они контролируют ту часть территории Карабаха, где живут армяне.

Ранее город Лачин, что на пути в Карабах, был оккупирован армянской стороной, но был возвращён по упомянутому соглашению, когда Азербайджан победил в 44-дневной войне осенью 2020 года. С тех пор стороны пытаются договориться о том, где проходит между ними граница, используя советские карты разных лет. За 30 с лишним лет военного конфликта стороны не смогли начать демаркацию этих территорий.