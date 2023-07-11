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  • На грани банкротства: Почти на 20% сократились площади промышленных теплиц в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47
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Фото: pixabay.com

На грани банкротства: Почти на 20% сократились площади промышленных теплиц в Казахстане

За последний год используемая площадь теплиц в Казахстане сократилась на 18,1 процента. Вместо почти 1,5 тысячи гектаров в сооружениях для выращивания овощей, рассады и цветов фактически используют только 1,2 тысячи гектаров тепличной площади. А комплексы в 270,5 гектара не работают по назначению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Больше всего на минусовые показатели повлияло сокращение площадей фермерских теплиц: за 2022 год — минус 210,3 гектара, или 24,7 процента. Более крупные промышленные теплицы сельхозпредприятий тоже сократили используемые площади. Правда, потери были не такими существенными: минус 43 гектара, или 16,4 процента.

Ситуация повлияла и на результаты валового сбора тепличных овощей. В 2022 году общий объём производства огурцов и помидоров, выращенных на закрытом грунте, составил всего 182,4 тысячи тонн — почти на треть меньше, чем в 2021 году, когда фермеры-тепличники собрали урожай в 256,5 тысячи тонн.

Основным поставщиком тепличных овощей в Казахстане является юг. Благодаря климатическим условиям выращивать сельхозкультуры в закрытых комплексах им дешевле, чем на севере и востоке, где зима более суровая. Туркестанская, Алматинская, Жамбылская области и город Шымкент поставляют на прилавки казахстанских рынков и магазинов 76,3 процента всех тепличных овощей. Лидируют хозяйства Туркестанской области.

К концу года специалисты ожидают более пессимистичную картину. После прошедшей тяжёлой зимы, когда на юге ударили небывалые морозы, многие тепличные хозяйства южных областей понесли колоссальные убытки. Представитель Ассоциации тепличников и садоводов Туркестанской области и города Шымкента Сакен Каныбеков, выступая на правительственном часе в мажилисе парламента, сообщили, что 90 процентов тепличных фермерских хозяйств юга теперь приближаются к банкротству.

Основной проблемой для дехкан юга прошлой зимой стала катастрофическая ситуация с углём. Когда зимой температура опустилась до 30 градусов мороза, для многих теплиц не хватило топлива на обогрев. Это привело к тому, что фермеры вынуждены были просто выкинуть десятки тонн незрелых замёрзших помидор.

Системные проблемы отрасли приводят к очень высокой себестоимости овощей, и в межсезонье отечественная продукция не может конкурировать по цене с импортными огурцами и помидорами. Даже с учётом логистики и других затрат на экспорт, поставщики из соседних центральноазиатских стран заходят на казахстанский рынок с более низким ценником. По мнению, озвученному представителем Ассоциации, наши фермеры работают в неконкурентоспособных условиях из-за большой разницы в коммунальных тарифах.

"Например, киловатт электроэнергии в Туркменистане в перерасчёте на нашу валюту стоит 7,8 тенге, в Узбекистане — 18 тенге, а в Шымкенте и Туркестане — 37 тенге. Тысяча кубометров газа нам обходится в 37 тысяч тенге, а тепличникам Узбекистана — в 11 тысяч, Туркменистана — в 2,5 тысячиг. У нас 50 процентов всех затрат — это оплата за энергоносители. К тому же мы сильно зависим от импорта — семена, материалы, удобрения фермеры покупают заграничные. И эти товары подорожали за последний год на 50 процентов. В итоге доходность тепличных хозяйств крайне низкая — в пределах 12 процентов", — сказал Сакен Каныбеков на встрече в мажилисе.

Чтобы хотя бы частично уравнять казахстанских агрономов с предпринимателями соседних стран фермеры просят ввести государственное погектарное субсидирование теплиц и частичную компенсацию затрат на энергоресурсы. По словам министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, правительство готово выплачивать тепличникам такие субсидии, однако те сначала должны оформить сертификат соответствия технологиям производства.

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Сегодня, 12:47
175
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