На Филиппинах произошёл взрыв во время католической мессы

Три человека погибли и девять получили ранения в результате взрыва во время католического богослужения на Филиппинах, сообщили власти страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Инцидент произошёл в спортзале Государственного университета Минданао в городе Марави в воскресенье утром.

В 2017 году город стал ареной пятимесячных боёв между правительственными силами и боевиками, связанными с "Исламским государством" (террористической организацией, запрещённой во многих странах).

В университете заявили, что глубоко потрясены и опечалены. "Насилию нет места в цивилизованном обществе, и оно особенно отвратительно в таком высшем учебном заведении, — говорится в заявлении. — Мы солидарны с нашей христианской общиной и всеми, кого затронула эта трагедия".

На месте взрыва работают сотрудники службы безопасности. Все занятия в университете приостановлены.