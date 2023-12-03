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На Филиппинах произошёл взрыв во время католической мессы

Сегодня, 10:32
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mavink.com Сегодня, 10:32
Сегодня, 10:32
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Фото: mavink.com

Три человека погибли и девять получили ранения в результате взрыва во время католического богослужения на Филиппинах, сообщили власти страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си. 

Инцидент произошёл в спортзале Государственного университета Минданао в городе Марави в воскресенье утром.

В 2017 году город стал ареной пятимесячных боёв между правительственными силами и боевиками, связанными с "Исламским государством" (террористической организацией, запрещённой во многих странах).

В университете заявили, что глубоко потрясены и опечалены. "Насилию нет места в цивилизованном обществе, и оно особенно отвратительно в таком высшем учебном заведении, — говорится в заявлении. — Мы солидарны с нашей христианской общиной и всеми, кого затронула эта трагедия".

На месте взрыва работают сотрудники службы безопасности. Все занятия в университете приостановлены.

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