  • 6 Декабря, 17:32
  • BAIGENEWS

На два месяца арестовали главу станции скорой помощи Астаны

Сегодня, 16:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
143
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали в Астане главу ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи".

Предприятием руководит 47-летний "Отличник здравоохранения Республики Казахстан" Мурат Оразбаев.

Самое читаемое

Наверх