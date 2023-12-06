На два месяца арестовали главу станции скорой помощи Астаны

Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали в Астане главу ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи".

Предприятием руководит 47-летний "Отличник здравоохранения Республики Казахстан" Мурат Оразбаев.