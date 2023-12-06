На два месяца арестовали главу станции скорой помощи Астаны
Сегодня, 16:59
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Сегодня, 16:59Сегодня, 16:59
143Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", передаёт BaigeNews.kz.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали в Астане главу ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи".
Предприятием руководит 47-летний "Отличник здравоохранения Республики Казахстан" Мурат Оразбаев.
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