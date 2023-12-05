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Главу станции скорой помощи задержали в Астане

Сегодня, 20:45
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 20:45
Сегодня, 20:45
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Астане задержан глава ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи". Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе, передаёт BaigeNews.kz.

За что задержали руководителя, пока не сообщают.

На сайте станции сказано, что директором организации является 47-летний Мурат Оразбаев. Он награждён значками "Отличник здравоохранения Республики Казахстан", "За вклад в развитие здравоохранения", "Лучший сотрудник скорой помощи", в 2020 году награждён орденом "Құрмет".

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