Главу станции скорой помощи задержали в Астане
Сегодня, 20:45
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Сегодня, 20:45Сегодня, 20:45
149Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В Астане задержан глава ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи". Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе, передаёт BaigeNews.kz.
За что задержали руководителя, пока не сообщают.
На сайте станции сказано, что директором организации является 47-летний Мурат Оразбаев. Он награждён значками "Отличник здравоохранения Республики Казахстан", "За вклад в развитие здравоохранения", "Лучший сотрудник скорой помощи", в 2020 году награждён орденом "Құрмет".
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