На другом конце Земли. Как развиваются отношения Казахстана и Мексики

12 января 2023 Министр иностранных дел Марсело Эбрард в рамках 34-й встречи послов и консулов объявил об открытии пяти новых посольств Мексики − в Бангладеш, Кот-д'Ивуаре, Казахстане, Пакистане и Сенегале, передаёт BaigeNews.kz

По сообщениям мексиканского СМИ, это будет первое Посольство Мексики в Центральной Азии (курирующее Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), важнейшем регионе в виду своего расположения в центре Евразии. Казахстан является ведущей страной в регионе благодаря отличному инвестиционному климату, политической стабильности, высококвалифицированной рабочей силе и доступу к крупным быстрорастущим рынкам. В дополнение к этому страна генерирует 65% ВВП и 58% товарооборота в регионе.



Дипломатические отношения между Мексикой и Казахстаном начались 14 января 1992 года, всего через 29 дней после того, как это центральноазиатское государство провозгласило свою независимость после распада Советского Союза. С тех пор Мексика и Казахстан укрепили отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении – ценностях, которые способствовали сотрудничеству между обеими странами в политической и экономической сферах. Примером этого является сотрудничество обеих стран по вопросам ядерного разоружения и создания зон, свободных от ядерного оружия, посредством договоров Тлателолко (Мексика) и Семипалатинского договора (Казахстан). Также позиции стран во многом совпадают в вопросах важности предотвращения изменения климата и развития возобновляемых и чистых источников энергии.



По данным правительственного портала Data México, товарооборот между странами начался в 1994 году с отрицательного баланса для Мексики в размере 644 тысяч долларов, а в 2022 Мексика уже имела положительное сальдо торгового баланса в размере 44,6 миллионов долларов. Data México также указывает, что в 2021 году основными товарными позициями, импортируемыми Мексикой из Казахстана, были циклические углеводороды (7,62 млн долларов США), а их основными пунктами назначения были штаты Нуэво-Леон (9,69 млн долл.), Тамаулипас (1,31 млн долл.) и Халиско (411 тыс. долл.). Основные торговые потоки из Мексики в Казахстан в 2021 году были свинцовые руды и их концентраты (90,3 млн долларов США). Ключевыми источниками продаж в Казахстан выступали Мехико (90,4 млн долл.), Веракрус (3,37 млн. долл.) и Халиско (2,42 млн долл.).



Хотя товарооборот относительно невелик, он постоянно растет. Обе страны продолжают динамично развиваться, стремясь открыть новые возможности для предпринимателей. Временный поверенный в делах Казахстана в Мексике Олжас Исабеков в интервью для Группы исследований Евразии (GESE) прокомментировал, что Мексика является самым важным торговым партнером для его страны в Латинской Америке. В этой связи, 14-15 февраля 2023 года Посольство Казахстана и представитель компании "KAZAKH INVEST" провели встречу с членами Мексиканского делового совета по внешней торговле, инвестициям и технологиям, а также членами Координационного предпринимательского совета, чтобы рассказать об инвестиционных возможностях, предлагаемых этой страной Центральной Азии в таких секторах как продукты питания и напитки, горнодобывающая промышленность и фармацевтика. Оба казахстанских представителя подчеркнули идею создания мексиканско-казахстанского делового совета. На его площадке бизнесмены двух стран могли бы искать точки соприкосновения и анализировать различные предпринимательские возможности. Не следует забывать, что, находясь в центре Евразийского континента, Казахстан может служить хабом для выхода на такие крупные рынки как Китай, Индия и Европейский Союз.