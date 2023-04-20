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euroasiaticos.blogspot.com Сегодня, 12:17
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Сегодня, 12:17
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Фото: euroasiaticos.blogspot.com

На другом конце Земли. Как развиваются отношения Казахстана и Мексики

12 января 2023 Министр иностранных дел Марсело Эбрард в рамках 34-й встречи послов и консулов объявил об открытии пяти новых посольств Мексики − в Бангладеш, Кот-д'Ивуаре, Казахстане, Пакистане и Сенегале, передаёт BaigeNews.kz
 
По сообщениям мексиканского СМИ, это будет первое Посольство Мексики в Центральной Азии (курирующее Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), важнейшем регионе в виду своего расположения в центре Евразии. Казахстан является ведущей страной в регионе благодаря отличному инвестиционному климату, политической стабильности, высококвалифицированной рабочей силе и доступу к крупным быстрорастущим рынкам. В дополнение к этому страна генерирует 65% ВВП и 58% товарооборота в регионе.

Дипломатические отношения между Мексикой и Казахстаном начались 14 января 1992 года, всего через 29 дней после того, как это центральноазиатское государство провозгласило свою независимость после распада Советского Союза. С тех пор Мексика и Казахстан укрепили отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении – ценностях, которые способствовали сотрудничеству между обеими странами в политической и экономической сферах. Примером этого является сотрудничество обеих стран по вопросам ядерного разоружения и создания зон, свободных от ядерного оружия, посредством договоров Тлателолко (Мексика) и Семипалатинского договора (Казахстан). Также позиции стран во многом совпадают в вопросах важности предотвращения изменения климата и развития возобновляемых и чистых источников энергии.

По данным правительственного портала Data México, товарооборот между странами начался в 1994 году с отрицательного баланса для Мексики в размере 644 тысяч долларов, а в 2022 Мексика уже имела положительное сальдо торгового баланса в размере 44,6 миллионов долларов. Data México также указывает, что в 2021 году основными товарными позициями, импортируемыми Мексикой из Казахстана, были циклические углеводороды (7,62 млн долларов США), а их основными пунктами назначения были штаты Нуэво-Леон (9,69 млн долл.), Тамаулипас (1,31 млн долл.) и Халиско (411 тыс. долл.). Основные торговые потоки из Мексики в Казахстан в 2021 году были свинцовые руды и их концентраты (90,3 млн долларов США). Ключевыми источниками продаж в Казахстан выступали Мехико (90,4 млн долл.), Веракрус (3,37 млн. долл.) и Халиско (2,42 млн долл.).

Хотя товарооборот относительно невелик, он постоянно растет. Обе страны продолжают динамично развиваться, стремясь открыть новые возможности для предпринимателей. Временный поверенный в делах Казахстана в Мексике Олжас Исабеков в интервью для Группы исследований Евразии (GESE) прокомментировал, что Мексика является самым важным торговым партнером для его страны в Латинской Америке. В этой связи, 14-15 февраля 2023 года Посольство Казахстана и представитель компании "KAZAKH INVEST" провели встречу с членами Мексиканского делового совета по внешней торговле, инвестициям и технологиям, а также членами Координационного предпринимательского совета, чтобы рассказать об инвестиционных возможностях, предлагаемых этой страной Центральной Азии в таких секторах как продукты питания и напитки, горнодобывающая промышленность и фармацевтика. Оба казахстанских представителя подчеркнули идею создания мексиканско-казахстанского делового совета. На его площадке бизнесмены двух стран могли бы искать точки соприкосновения и анализировать различные предпринимательские возможности. Не следует забывать, что, находясь в центре Евразийского континента, Казахстан может служить хабом для выхода на такие крупные рынки как Китай, Индия и Европейский Союз.
 
 
Кроме того, в ноябре 2022 года федеральные депутаты, входящие в Группу дружбы "Мексика-Казахстан", посетили столицу Казахстана Астану для укрепления двусторонних отношений между обеими странами и поиска стратегий, способствующих развитию коммерческих отношений между двумя странами.
Несмотря на большое расстояние (12 379 километров и разница в двенадцать часов между Мехико и Астаной), Мексика и Казахстан все больше сближаются в поисках общих политических и экономических интересов. Олжас Исабеков отметил, что для его страны новость об открытии посольства Мексики в Астане стала крайне важной, её ждали несколько лет, поскольку Мексика играет существенную роль для диверсификации, являясь, своего рода, точкой входа для доступа казахстанской продукции на латиноамериканский рынок.

С политической точки зрения, Мексика является отличным ориентиром и партнером для казахстанской стороны в таких вопросах как создание зон, свободных от ядерного оружия, т.е. шаги, направленные на обеспечение мира в глобальном масштабе. В этом контексте нельзя сбрасывать со счетов события, происходящие в таком регионе как Европа, в связи с конфликтом между Россией и Украиной. Кроме того, обе страны являются единомышленниками в таких вопросах как борьба с изменением климата, сотрудничество между странами со значительным потенциалом развития и лидерство в своих географических регионах - Латинской Америке и Центральной Азии.

Но отношения между Мексикой и Казахстаном распространяются не только на экономическую и политическую сферу. Есть много других тем, которые связывают эти страны. Например, среди населения обеих стран растёт интерес к тому, чтобы больше узнать о культуре, туристических достопримечательностях и фольклоре друг друга. В декабре прошлого года и январе этого года на проспекте Реформа в Мехико была организована фотовыставка, посвященная Казахстану, которая, по словам Олжаса Исабекова, привела к увеличению количества телефонных звонков от многих мексиканцев в Посольство Казахстана в связи с их интересом к путешествию в казахстанские города в туристических целях для знакомства с такими местами как космодром Байконур, а также с орлиной охотой кочевых племен и гастрономией, включающей блюда из конины.

Что касается музыкальной тематики, то в метро Мехико, являющимся основным видом транспорта мегаполиса, транслировались различные видеоролики казахстанского певца Димаша. Это дало возможность трём миллионам человек в день знакомиться с его творчеством. Следует напомнить, что есть несколько фан-клубов этого певца в разных городах Мексики и Латинской Америки. В сентябре прошлого года в Алматы состоялась премьера песни "Любовь к тебе" ("El amor en ti"), полностью записанной на испанском языке. Автором слов является мексиканская поэтесса и певица Регина де Овандо.
 
В сфере образования мексиканцы, особенно молодёжь, открывают для себя престижные международные вузы в Казахстане в различных областях, в том числе  общественных, естественных, точных и художественных науках. В Казахстане вы можете подать на стипендию как по программам с казахским языком обучения, так и с английским и русским языками. Образовательные центры расположены в таких городах как Астана, либо в крупнейшем городе и бывшей столице − Алматы.
 
Примером мексиканских студентов в Казахстане является Сандра Реал, первая мексиканка, обучавшаяся в Казахстане в 2018 году в Назарбаев Университете на магистра в области евразийских исследований. Но не только студентами ограничивается изучение Казахстана. К примеру, в Мексике есть работы, посвященные таким темам как кино Казахстана. В этом контексте можно упомянуть Хуана Мануэля Диаса де ла Торре, который защищает докторскую диссертацию по казахстанскому кинематографу. Следует отметить, что в октябре прошлого года в Мехико в рамках фестиваля "Black Canvas" был показан казахстанский фильм "Поэт". Другой пример в данном направлении — Соледад Хименес Товар, которая проводит исследования по Казахстану и Центральной Азии на основе антропологии от Центра экономических исследований и обучения.

Однако мексиканско-казахстанские отношения сосредоточены не только в этих сферах. Казахстанцев также интересуют климат нашей страны и её курорты, такие как Канкун, Уатулько и Лос-Кабос, наряду с культурой, историей, туристическими объектами и объектами наследия человечества. Несмотря на это, Мексика по-прежнему требует визы для граждан Казахстана, которые должны быть оформлены в Посольстве Мексики в Турции по совместительству в Казахстане. При этом, Казахстан освободил мексиканцев от визовых требований для туристических поездок или краткосрочного делового пребывания. По данным Посольства Казахстана, в Мексике зарегистрировано около 50 казахстанцев, большинство из которых проживает в Мехико. Наибольшая часть их них занимаются коммерческой деятельностью либо состоят в браке с мексиканцами.

Церемония открытия Посольства Казахстана в Мехико прошла в 2016 году. Дипломатическое представительство курирует разные страны Латинской Америки, такие как Коста-Рика, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Панама и другие. Аналогично, на мексиканском дипломатическом горизонте Казахстан является окном в Евразию.
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Журналист
Сегодня, 12:17
184
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