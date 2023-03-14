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На четыре миллиона тенге оштрафовали замакима района Караганды
В Караганде по делу о мошенничестве осужден заместитель акима района имени Алихана Бокейхана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Уголовное дело рассматривалось в Октябрьском районном суде Караганды. Как стало известно, подсудимый заключил процессуальное соглашение с прокурором о признании вины. Поэтому уголовное дело рассмотрели в сокращённом порядке в согласительном производстве.
"Подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения по пункту 2 части 3 статьи 190 "Мошенничество, совершённое лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций" УК РК. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере четырех миллионов тенге", - сообщили в Октябрьском районном суде.
Напомним, заместителя акима района Алихана Бокейхана Караганды и руководителя отдела обвиняли в том, что они получили 500 тысяч тенге от предпринимателя за непосредственное выполнение функций, входящих в их обязанности.
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