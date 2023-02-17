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Замакима задержали в Караганде за получение взятки Сегодня, 16:31
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Сегодня, 16:31
266

Замакима задержали в Караганде за получение взятки

Заместителя акима одного из районов Караганды подозревают в получении взятки. Госслужащий задержан, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности сообщил на брифинге глава департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев.

"Задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана и руководитель отдела. Последний выступал посредником. Они получили 500 тысяч тенге от предпринимателя за непосредственно выполнение функций, входящих в их обязанности. Расследуется уголовное дело. Согласно статьи 201 УПК РК мы не имеем права распространять подробности досудебного расследования", - уточнил Тюлеубаев.

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#Коррупция #уголовное дело #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:31
266
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