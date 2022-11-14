На берегу Урала обнаружен схрон боеприпасов

Фото: atpress.kz

На берегу Урала в Атырауской области обнаружен схрон боеприпасов, предположительно похищенных во время январских беспорядков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на atpress.kz.

Тайник найден 10 ноября во время совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками ДУИС и УБОП ДП Атырауской области, сообщили в пресс-службе ДУИС.

На берегу реки Урал близ посёлка Балыкши найден закопанный в землю полиэтиленовый пакет, в котором находились светошумовые гранаты (12 штук), патроны от ружья Fiacah 410 mag (шесть штук), патроны калибра 5,45 мм (119 штук).

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 287 части 1 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов", - говорится в сообщении ДУИС Атырауской области.