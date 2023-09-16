На Азиаде в Китае выступит рекордное число казахстанских спортсменов

На Азиатских играх в Китае от Казахстана выступит рекордное количество спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.



Если в 2010 году на Азиаде в Гуанчжоу приняли участие 476 казахстанских спортсменов, то в этом году за медали будут бороться 525 человек.

"Нынешняя Азиада отличается от предыдущей, в первую очередь, тем, что в Китае будут разыграны олимпийские лицензии по девяти видам спорта. Включены новые дисциплины, такие как киберспорт, брейкинг, спортивное скалолазание, бейсбол", - отметили в ведомстве.

Наиболее представлены в национальной сборной Казахстана спортсмены из Алматы (108 человек), Астаны (70), Шымкент (64).

Азиатские игры в Ханчжоу пройдут в этом году с 23 сентября по 8 октября.

Отмечается, что Азиатские игры впервые пройдут за год до летней Олимпиады. Медали будут разыграны в 40 видах спорта. В некоторых видах разыграют олимпийские лицензии Париж-2024.