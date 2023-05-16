На 82 млн тенге оштрафовали предпринимателей Кызылорды за неуплату НДС

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Огромные штрафы вынуждены выплачивать торговцы Кызылорды, которые своевременно не зарегистрировались в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".

82,8 миллиона тенге - это размер взысканий только семи торговцев. Уведомления о наложении штрафов пришли ещё 84 бизнесменам области.

Дело в том, что большинство предпринимателей вели бухгалтерские дела самостоятельно, не обращаясь к профессиональным счетоводам.

"Мы с мужем занимаемся торговлей. Налоги и другие обязательства выплачиваем своевременно. В ноябре 2021 года специалист налогового органа предупредила нас о том, что оборотные средства достигают предельной суммы и посоветовала перейти на трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС). Мы перешли. За последние два года выполняли все обязательства по данной системе. В январе 2023 года нас вызвали специалисты налогового органа и попросили зарегистрироваться в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость, а также наложили штраф в размере 25,7 миллиона тенге за последние два года. Мы не специалисты. На содержание бухгалтера не имеем возможности. Поэтому консультируемся у специалистов налоговых органов. А результат вышел такой. Где нам взять такие деньги? После этого случая мой муж попал в больницу", – сообщила Багила Несипбаева на онлайн-встрече с участием специалистов органов государственных доходов, которая прошла на площадке Палаты предпринимателей.

Член Регионального совета Бейбитали Тлеулиев сообщил, что большинство оштрафованных предпринимателей - представители малого бизнеса. И у них нет возможности на содержание квалифицированного специалиста.

"Для формирования налоговой культуры среди населения необходимо упростить способ предоставления предупреждений-уведомлений. Отчёты малых предпринимателей, которые не имеют бухгалтеров, сдают специалисты, оказывающие единовременные услуги. Эти предприниматели не открывают и не смотрят свои личные кабинеты. Поэтому о наложенных штрафах или о предстоящих нарушениях нужно уведомлять через SMS-сообщения", – предположил Бейбитали Тлеулиев.

Согласно статистике, по Кызылординской области действуют более 67 тысяч предпринимателей. Из них в области торговли зарегистрировано 21 814 субъекта.

"17,5 процента занятых в регионе работают в сфере торговли. Обратившиеся в Палату семь предпринимателей обеспечивают работой 23 человек. Если учесть, что количество оштрафованных составляет 84, то можно увидеть и социальную сторону данной проблемы. Поэтому вопрос должен решаться на правительственном уровне", – сообщил директор палаты предпринимателей Пирмухаммед Сыздыков.

Как отметил руководитель департамента государственных доходов Кызылординской области Гани Аманов, по республике с аналогичной проблемой столкнулись около двух тысяч предпринимателей.