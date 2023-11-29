На 8% увеличилось поголовье лошадей в Казахстане

На 1 ноября 2023 года поголовье крупного рогатого скота в РК составило 9 млн голов — на 2,9% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

"Поголовье овец выросло на 4,4%, до 21,2 млн голов, лошадей — на 8,3%, до 4 млн голов, верблюдов — на 5,3%, до 277,6 тыс. голов, птицы — на 9,5%, до 54 млн голов, коров - на 5% больше, чем на 1 ноября 2022 года(4,8 млн голов). В то же время отмечено сокращение поголовья коз (на 3,5%, до 2,3 млн голов) и свиней (на 2,9%, до 804,2 тыс. голов)", - пишет издание.

По информации аналитиков, за 10 месяцев 2023 года, инвестиции в основной капитал в сфере животноводства достигли 144,2 млрд тг — на 15,9% больше в денежном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего инвестиций в секторе пришлось на Павлодарскую область: 50,2 млрд тг — сразу на 65% больше, чем за январь–октябрь 2022-го. В тройку регионов-лидеров также вошли Абайская (24,1 млрд тг, годовой рост — в 4,6 раза) и Алматинская (15,7 млрд тг, минус 23,7%) области.