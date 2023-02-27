На 7,5 млн тенге оштрафовали майора полиции в Астане

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Суд №2 Сарыаркинского района города Астана вынес обвинительный приговор в отношении заместителя начальника отдела полиции УП района "Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установило следствие, Е., являясь заместителем начальника отдела полиции УП района "Алматы" в Астане, пообещал потерпевшей за 1 миллион тенге прекратить уголовное дело в отношении её сожителя. После получения денег мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности.

"Дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между прокурором и подсудимым Е. По условиям процессуального соглашения прокурор просил назначить Е. наказание в виде штрафа в размере 7,5 кратной суммы похищенного имущества, т.е. в сумме 7,5 миллиона тенге. Е. вину в предъявленном обвинении полностью признал и раскаялся. Потерпевшая согласилась с заключенным процессуальным соглашением и мерой наказания", - говорится в сообщении.

Мужчину признан виновным в покушении на мошенничество, то есть в покушении на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое должностным лицом. Согласно требованиям статьи 55 части 3 и 56 части 3 УК размер штрафа при заключении процессуального соглашения и за неоконченное преступление не может превышать 7,5 кратной суммы похищенного имущества.

Отметим, смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признаны чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие на иждивении троих малолетних детей.

А вот отягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признано нарушение присяги.

"По итогам рассмотрения процессуального соглашения Е. признан виновным по статье 24 части 3 – статье 190 части 3 пункта 2 УК и осуждён к штрафу в размере 7,5 миллиона тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Е. также лишен специального звания майор полиции", - добавили в суде.

Приговор суда вступил в законную силу.