На 73,5 млн тенге оштрафовали медучреждения в Казахстане

На 73 539 750 тенге оштрафовали поликлиники, больницы, военные госпитали и лазареты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

По информации ведомства, за 2023 год Комитетом и его территориальными департаментами было проведено 671 проверок медицинских учреждениях.

В ходе, которых выявлено, что в 104 медицинских учреждениях пользовались более 6 тысячами неповеренными средствами измерения, в том числе приборами для измерения артериального давления, аппараты искусственной вентиляции легких, дифебриляторами и даже инкубаторами для новорожденных.