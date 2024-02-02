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На 73,5 млн тенге оштрафовали медучреждения в Казахстане

Сегодня, 16:41
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Baigenews.kz Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: Baigenews.kz

На 73 539 750 тенге оштрафовали поликлиники, больницы, военные госпитали и лазареты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

По информации ведомства, за 2023 год Комитетом и его территориальными департаментами было проведено 671 проверок медицинских учреждениях.

В ходе, которых выявлено, что в 104 медицинских учреждениях пользовались более 6 тысячами неповеренными средствами измерения, в том числе приборами для измерения артериального давления, аппараты искусственной вентиляции легких, дифебриляторами и даже инкубаторами для новорожденных.

"Отсутствие своевременной поверки измерительного средства в медицине может привести к неверным результатам измерений, что, в конечном счете, может повлечь за собой некорректные диагнозы и представлять серьезные угрозы для здоровья и жизни людей", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.

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