На 7 миллионов тенге нарвали краснокнижной черемши жители ВКО

Фото: instagram.com/eastkazpolice

Три жителя Восточно-Казахстанской области продавали на базаре Риддера краснокнижную черемшу. Полицейские обнаружили их во время рейда, насчитав у реализаторов около четырёх тысяч листьев мелкосетчатого лука, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в начале мая, однако подробности у полиции рассказали только сейчас.

"В начале мая в ходе патрулирования в районе одного из магазинов города сотрудниками полиции была остановлена женщина 1965 года рождения, у которой во время при себе обнаружен и изъят лук мелкосетчатый (черемша, калба), в количестве 976 штук, который относится к растениям, занесённым в список редких и находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, с ней находилась ещё одна женщина 1976 года рождения и мужчина 1975 года рождения, у которых также обнаружено и изъято 984 и 2063 штуки лука мелкосетчатого соответственно", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Instagram.

Как выяснилось, черемшу, которую местные жители обычно добавляют как пряность в салаты, супы, и как начинку для пирогов, они втроём собрали вблизи села Черемшанка.

Общая сумма ущерба составила около семи миллионов тенге. Во время допроса все трое признали свою вину. Все они находятся под подпиской о невыезде.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1 и 2 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", которое влечёт наказание вплоть до лишения свободы до семи лет.