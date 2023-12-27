На 65 млн тенге оштрафовали безбилетников в автобусах Астаны

За 11 месяцев 2023 года департамент транспортного контроля компании CTS выявил 181 507 пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Каждый день более 100 сотрудников департамента транспортного контроля и контрольно-линейной службы проверяют наличие оплаты пассажирами в столичных автобусах. В случае, когда пассажир едет без билета, они вызывают полицию, которые составляют административный протокол и налагают штраф. Его размер — 2 МРП или 6900 тенге.

За 11 месяцев в CTS выявили 181 507 пассажиров, не заплативших за поездку в общественном транспорте. 9 451 человек привлекли к административной ответственности.

"Сумма наложенного штрафа составила более 65 миллионов тенге. Отметим, что каждый оплаченный проезд и валидация является ключевым элементом для того, чтобы увидеть точную картину по пассажиропотоку и построения правильной маршрутной сети (изменение и добавление маршрутов, разгрузка наиболее востребованных маршрутов, распределение маршрутов). Уважаемые пассажиры, просим вас оплачивать проезд. Тем самым внести свой вклад в развитие общественного транспорта", — отмечается в сообщении транспортной компании.

Три человека погибли и четверо получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Алматы. На женщину-водителя 47-го маршрута напал пассажир и несколько раз ударил её по голове.

Женщина потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя транспортными средствами.

Напавший на водителя мужчина пытался скрыться, но его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.