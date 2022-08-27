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  • На 60% за пять лет вырос объём субсидий на животноводство в Казахстане
минсельхоз Сегодня, 12:47
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Фото: минсельхоз

На 60% за пять лет вырос объём субсидий на животноводство в Казахстане

Объём субсидий в 2022 году составил 124,5 миллиарда тенге. Сегодня на животноводство приходится около 42,1 процента валовой продукции сельского хозяйства, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

В минсельхозе считают, что из года в год растёт численность скота и птицы. Растут и объёмы производства животноводческой продукции. Страна обеспечивает себя говядиной, бараниной, кониной и яйцами, а по мясу птицы за последние три года удалось снизить импортозависимость с 51% до 35%, сообщили в пресс-службе минсельхоза.

В прошлом году в животноводстве были реализованы 53 инвестпроекта на общую сумму около 70 миллиардов тенге. К примеру, в молочном животноводстве ввели 35 молочно-товарных ферм мощностью 57 тысяч тонн молока.

"Благодаря законопроекту "О племенном животноводстве", который находится на рассмотрении в сенате, товаропроизводителям будет предоставлен доступ к современным методам и технологиям в селекционно-племенной работе. На законодательном уровне вводятся новые методы оценки племенных животных, такие как проведение индексной оценки, проведение молекулярной и генетической экспертиз, проведения геномной оценки животных", – говорится в сообщении минсельхоза.

Идёт работа и над ветеринарной частью: в частности, разделение полномочий между ветеринарными службами центральных и местных исполнительных органов, освобождение ветеринарной службы от несвойственных функций и наделение дополнительными полномочиями ветврачей сельских округов, а также цифровизация сферы ветеринарии.

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#животноводство #Минсельхоз РК #субсидии
Сегодня, 12:47
99
Журналист

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