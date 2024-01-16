На 56% изношены электрические станции в Казахстане – Минэнерго
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
О ситуации по энергетическому комплексу страны рассказал на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт BaigeNews.kz.
По словам министра, в целом Единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме, параллельно с энергосистемами России и стран Центральной Азии.
"В соответствии с графиком ремонтов на электрических станциях, в 2023 году были завершены капитальные ремонты 9 энергоблоков, 46 котлов и 46 турбин.
На сегодняшний день в стране функционируют 220 электрических станций, их них 144 объекта ВИЭ общей мощностью 2,8 ГВт. Средний уровень износа оборудования станций составляет 56%", - сказал Саткалиев.
По его словам, к 2030 году потребность электрической мощности составит 28,2 ГВт, при этом располагаемая мощность с учетом ввода новых мощностей составит 22 ГВт.
"Объем дефицита электрической мощности даже с учетом ввода порядка 4 ГВт новых мощностей превышает 6 ГВт.
Министерством энергетики для покрытия указанного дефицита в стране и увеличения экспортного потенциала разработан план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно порядка новых генерирующих мощностей до 35 ГВт. Так, за счет проведения реконструкции и расширения действующих электрических станций будет обеспечено дополнительно 5,6 ГВт", - сообщил глава ведомства.
В числе таких проектов строительство блока № 7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт (2027 год), строительство котлоагрегата и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3 (120 МВт в 2026 году) и расширение ПГУ ТОО "Karabatan Utility Solution" с 310 МВт до 620 МВт (2027 год).
Самое читаемое
- Известную телеведущую Жанну Бадоеву удивили морозы Астаны
- Как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане: план строительства снова изменился
- Как отказ от алкоголя меняет внешность людей
- Расследование дела в отношении Самата Абиша завершено - Генпрокуратура
- О случаях смерти во время крещенских купаний рассказали спасатели