На 56% изношены электрические станции в Казахстане – Минэнерго

О ситуации по энергетическому комплексу страны рассказал на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, в целом Единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме, параллельно с энергосистемами России и стран Центральной Азии.

"В соответствии с графиком ремонтов на электрических станциях, в 2023 году были завершены капитальные ремонты 9 энергоблоков, 46 котлов и 46 турбин. На сегодняшний день в стране функционируют 220 электрических станций, их них 144 объекта ВИЭ общей мощностью 2,8 ГВт. Средний уровень износа оборудования станций составляет 56%", - сказал Саткалиев.

По его словам, к 2030 году потребность электрической мощности составит 28,2 ГВт, при этом располагаемая мощность с учетом ввода новых мощностей составит 22 ГВт.

"Объем дефицита электрической мощности даже с учетом ввода порядка 4 ГВт новых мощностей превышает 6 ГВт. Министерством энергетики для покрытия указанного дефицита в стране и увеличения экспортного потенциала разработан план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно порядка новых генерирующих мощностей до 35 ГВт. Так, за счет проведения реконструкции и расширения действующих электрических станций будет обеспечено дополнительно 5,6 ГВт", - сообщил глава ведомства.

В числе таких проектов строительство блока № 7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт (2027 год), строительство котлоагрегата и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3 (120 МВт в 2026 году) и расширение ПГУ ТОО "Karabatan Utility Solution" с 310 МВт до 620 МВт (2027 год).