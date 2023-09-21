На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Антикоррупционная служба за восемь месяцев привлекла к административной ответственности 112 госслужащих, общая сумма их штрафов составила 35 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Агентство РК по противодействию коррупции привело ряд примеров. Так, в столице аудитор исключил из списка проверки объект, а за это в его квартире были установлены ролл-шторы. При этом объект и не должен был проверятся. Горе-ревизора оштрафовали на два миллиона тенге.
В Алматы оштрафовали руководителей управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики за то, что они издавали акты, мешающие одному бизнесмену. По решению специализированного межрайонного административного суда Алматы действия госслужащих были признаны незаконными, а их самих оштрафовали на 100 МРП.
Отмечается, что госслужащие чаще всего привлекаются к адмответственности за нарушения антикоррупционных ограничений, непринятие мер по противодействию коррупции, воспрепятствование законной деятельности бизнеса, незаконное занятие предпринимательской деятельностью и за правонарушения, связанные с процессуальными действиями.
"Антикоррупционная служба принимает информацию о незаконных действиях должностных лиц через короткий номер 1424 или Telegram-бот @AntikorKZ_bot", - напомнили в ведомстве.
Самое читаемое
- Геннадий Головкин довёл до слёз девочку в Алматы
- Россиянка открыла "детский сад" для пожилых в Петропавловске
- Никаких срывов не будет: в акимате ВКО прокомментировали ситуацию с ярмарками
- В шаге от трагедии: Жители села в Акмолинской области грозят сесть на рельсы
- Радиационная авария в онкоцентре Семея привела к конфликту руководства и сотрудников