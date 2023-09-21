На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане

Антикоррупционная служба за восемь месяцев привлекла к административной ответственности 112 госслужащих, общая сумма их штрафов составила 35 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Агентство РК по противодействию коррупции привело ряд примеров. Так, в столице аудитор исключил из списка проверки объект, а за это в его квартире были установлены ролл-шторы. При этом объект и не должен был проверятся. Горе-ревизора оштрафовали на два миллиона тенге.

В Алматы оштрафовали руководителей управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики за то, что они издавали акты, мешающие одному бизнесмену. По решению специализированного межрайонного административного суда Алматы действия госслужащих были признаны незаконными, а их самих оштрафовали на 100 МРП.

Отмечается, что госслужащие чаще всего привлекаются к адмответственности за нарушения антикоррупционных ограничений, непринятие мер по противодействию коррупции, воспрепятствование законной деятельности бизнеса, незаконное занятие предпринимательской деятельностью и за правонарушения, связанные с процессуальными действиями.