  • 21 Сентября, 11:50
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На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
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На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане

Сегодня, 10:36
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baigenews.kz Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционная служба за восемь месяцев привлекла к административной ответственности 112 госслужащих, общая сумма их штрафов составила 35 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz

Агентство РК по противодействию коррупции привело ряд примеров. Так, в столице аудитор исключил из списка проверки объект, а за это в его квартире были установлены ролл-шторы. При этом объект и не должен был проверятся. Горе-ревизора оштрафовали на два миллиона тенге.

В Алматы оштрафовали руководителей управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики за то, что они издавали акты, мешающие одному бизнесмену. По решению специализированного межрайонного административного суда Алматы действия госслужащих были признаны незаконными, а их самих оштрафовали на 100 МРП.

Отмечается, что госслужащие  чаще всего привлекаются к адмответственности за нарушения антикоррупционных ограничений, непринятие мер по противодействию коррупции, воспрепятствование законной деятельности бизнеса, незаконное занятие предпринимательской деятельностью и за правонарушения, связанные с процессуальными действиями.

"Антикоррупционная служба принимает информацию о незаконных действиях должностных лиц через короткий номер 1424 или Telegram-бот @AntikorKZ_bot", - напомнили в ведомстве.

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