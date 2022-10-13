На 30 миллионов тенге оштрафовали строителей в Акмолинской области

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Подрядчиков оштрафовали на 30 миллионов тенге в Акмолинской области из-за плохого качества школ и больниц, которые они построили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

К административной ответственности привлекли 50 человек.

Дефекты представители акимата выявили во Дворце детства и юношества, который построили два года назад. За халатность застройщик выплатил штраф в один миллион тенге, вдобавок он доложен устранить недочёты.

Также с начала года к ответственности в регионе привлекли владельцев почти 100 организаций, которые вели строительство без разрешительных документов.

"Поступают обращения на стадии строительства. То есть объект ещё не завершен, штукатурка ещё не наложена. Мы видим все огрехи, нарушения строительных технологий, выявляем их, реагируем на эти нарушения, вносим предписания, требуем их устранения. Соответственно, добиваемся своими правовыми полномочиями качества строительства", - сообщил руководитель областного Управления архитектурно-строительного контроля Арман Ризанов.