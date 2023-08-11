На 2,2 трлн тенге платежей через QR осуществили казахстанцы в первом полугодии

Общий объём безналичных транзакций за период вырос до рекордной отметки в ₸63,1 трлн, в сравнении с 43,9 трлн тенге годом ранее.

В первом полугодии казахстанцы осуществили безналичные операции через QR на 2,2 трлн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

По данным аналитического центра АФК, темпы роста безналичных транзакций в стране сохраняются двухзначными в первом полугодии текущего года (+44% г/г) и практически не изменились в сравнении с аналогичным показателем за прошлый год (+48%).

Ввиду более ускоренного проникновения безналичных расчетов в общем объёме операций (нал+безнал) доля безналичных операций в стране выросла с 81% до 86% (г/г).

Львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается через интернет и мобильный банкинг (82,2% или 52,2 трлн тенге), далее следуют оплата через POS-терминал (13,6% или 8,6 трлн тенге) и оплата через QR (3,6% или 2,2 трлн тенге).