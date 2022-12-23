"Мёртвые души" получили 75 миллионов тенге из бюджета по программе Artsport

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Более 500 "мёртвых душ" выявил Антикор во время проверки расчётов госпрограммы Artsport, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По данным управления миграционной полиции Алматинской области на платформе Artsport зарегистрированы несуществующие либо несоответствующие данным родителей ИИН в количестве 552 единицы. По предварительным расчётам подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа за 552 "мёртвых душ" государством в текущем году (с 1 января по октябрь 2022 года) оплачены бюджетные средства на сумму 75 миллионов тенге (по данным управления культуры и спорта ежемесячно на каждого ребёнка предусмотрены бюджетные средства в среднем в размере 13 600 тенге)", - говорится в сообщении.

Департаментом антикоррупционной службы по Алматинской области завершён антикоррупционный мониторинг в сфере подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказа в рамках государственной программы Artsport. В ходе мониторинга установлен ряд коррупционных рисков, связанных с отсутствием прозрачности при распределении государственного заказа между поставщиками, предоставлением поставщиками фиктивных документов при отборе, нецелесообразным расходованием бюджетных средств, несовершенством платформы artsport.edu.kz и отсутствием должного контроля со стороны оператора.

"К примеру, девятого декабря 2022 года приговором суда главный специалист управления физической культуры и спорта, за получение взятки от предпринимателя в размере 400 000 тенге за положительное рассмотрение заявки поставщика для участия в государственном заказе подушевого финансирования по программе Artsport был признан виновным. Ему ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 миллионов тенге (30-кратный размер суммы взятки), а предпринимателю назначен штраф в размере 800 тысяч тенге", - отметили в ведомстве.

В Антикоре отметили, что причиной коррупционного правонарушения стало наличие дискреционных полномочий операторов госзаказа и отсутствия детальной регламентации процедуры принятия решений по отбору поставщиков услуг.

"Также выявлен факт оказания услуг поставщиками одновременно в разных районах области, что ставит под сомнение исполнение предоставляемых услуг. Так, в Алматинской области предприниматель выиграл государственный заказ по 15 видам спорта и нанял тренера "С". для тренировок "дзюдо" и "шахматы", расположенных в двух районных центрах области, расстояние между которыми составляет 65 километров (в Илийском районе, посёлок Отеген-батыр и в Енбекшиказахском районе, город Есик). Также другой предприниматель нанимает тренера "Б", которая согласно документам, преподает художественную гимнастику в селе Узынагаш (Жамбылский район) и городе Есик (Талгарский район), расстояние между которыми более 100 километров", - сообщили в Антикоре.

Все вышеуказанные факты находятся в производстве Антикоррупционной службы.