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"Мёртвые души" получали зарплату в одной из шымкентских школ

Сегодня, 13:01
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baigenews.kz Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
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Фото: baigenews.kz

Прокуратурой района Туран города Шымкент в ходе проверки выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму 6 843 837 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

"Денежные средства были выделены из бюджета на проведение текущего ремонта средней школы №73 и доставки угля в период 2022-2023 годы.

Кроме того, выявлены факты ежемесячного начисления заработной платы  сотрудникам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность", - говорится в сообщении.

Прокуратурой района в отношении руководства школы начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

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