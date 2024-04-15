"Мёртвые души" получали зарплату в одной из шымкентских школ
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
123Фото: baigenews.kz
Прокуратурой района Туран города Шымкент в ходе проверки выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму 6 843 837 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.
"Денежные средства были выделены из бюджета на проведение текущего ремонта средней школы №73 и доставки угля в период 2022-2023 годы.
Кроме того, выявлены факты ежемесячного начисления заработной платы сотрудникам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность", - говорится в сообщении.
Прокуратурой района в отношении руководства школы начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
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