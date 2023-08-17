Мыло из верблюжьего молока и продажа камыша: на чем делают бизнес кызылординки

В Приаралье большими темпами развивается сфера предпринимательства. На сегодняшний день в области зарегистрировано свыше 72 тысяч действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Ежегодно их количество увеличивается. Сейчас в данном секторе трудятся более 120 тысяч человек. Стоит отметить, в этом году на государственную поддержку предпринимательства области выделено около 23 миллиардов тенге, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Малый и средний бизнес является движущей силой экономики и рынка труда в целом. Поэтому очень важно предоставить предпринимателям возможность развивать свое дело. В Кызылординской области особое внимание уделяется развитию бизнеса молодежи. Предусмотрено выделение безвозмездных грантов на реализацию инновационных проектов до пяти миллионов тенге. В текущем году было принято решение о снижении ставки розничного налога с четырех до двух процентов. Эти меры благоприятно влияют на развитие экономики региона.

Жительница села Каукей Казалинского района Кызылординской области Венера Тайлакбаева запустила свое дело несколько лет назад. Сейчас молодая женщина возглавляет крестьянское хозяйство, которое занимается заготовкой камыша. Готовый продукт в основном экспортируется в европейские страны. Спрос на кызылординский камыш очень большой. Самое главное, иностранцы очень довольны его качеством.

"Мы начали свое дело в период пандемии, были большие риски. Нам пришлось долго и тщательно изучать этот рынок. В начале мы связались с предпринимателями из Германии, предложили закупить наш камыш. Там очень высоко ценят наш тростник. Часто использует его в строительстве жилых домов. Потом появились заказчики из Нидерландов, Дании, Франции и Польшы. Сейчас мы ведем переговоры с покупателями из Англии и Республики Беларусь. Хотим в будущем наладить торговые отношения со странами СНГ", - рассказывает предпринимательница.

Фото: Венера Тайлыкбваев.

За несколько лет Венера Тайлакбаева вместе с мужем смогла организовать работу крестьянского хозяйства. Взяли в качестве сотрудников односельчан, увеличили объемы производства камыша и решили вопрос поставки груза за границу. Кызылординка за короткое время самостоятельно изучила английский язык. Это помогло ей общаться с иностранными партнерами и вести документацию. Сейчас Венера учит немецкий и французский. Она надеется, что в ближайшее время сможет расширить бизнес.

"Наш климат благоприятно влияет на качество камыша. В сезон сбора на полях трудятся более 300 человек, большинство из них местные жители. Мы высоко ценим их труд и обеспечиваем хорошей заработной платой. Сейчас наше крестьянское хозяйство экспортирует продукцию в шесть стран Европы. Ежегодно партнеры из Германии закупают у нас до 1 000 тонн камыша. Сама я - мама десятерых детей, обладательница подвески "Алтын алқа". Наши дети мотивируют нас на новые достижения. Мы знаем ради кого трудимся, у нас есть конкретная цель. Местные власти оказывают нам содействие. В ближайшее время благодаря господдержке планируем получить землю и увеличить количество продукции", - говорит Венера Тайлакбаева.

В Кызылординской области набирает обороты реализация проекта "Бір ауыл - бір өнім". В рамках государственной программы жительница Аральского района Арсена Кушжанова занимается производством мыла из верблюжьего и козьего молока. По словам женщины, продукция имеет целебные свойства и помогает предотвратить кожные заболевания. Сейчас особое мыло уже пользуется большим спросом.

"Я - мама в декрете. У моей младшей дочери на теле стали появляться разные болячки. Детский педиатр запретил использовать обычное мыло. Я начала искать натуральный органический продукт. Вот так и появилась идея. В процессе изготовления мыла я использую верблюжьи колючки, козье и верблюжье молоко. Смесь нужно выдерживать от двух недель до месяца. После этого, двое суток храню в холодильнике, это помогает сохранить все полезные свойства продукта", - делится секретом необычного производства кызылординка.

Фото: Арсена Кушжанова.

Сейчас Арсена выпускает 11 видов мыла, три из них используется в лечебных целях. Благодаря государственной поддержке она открыла свой маленький цех, обеспечивает работой нескольких человек. Преимущество отечественного продукта в том, что мыло не содержит отдушек, красителей и консервантов. Вместо воды используется натуральное молоко. Теперь молодая мама планирует разработать духи.

"Я запустила свой бизнес полгода назад. Сейчас наше мыло продается в районных магазинах. Я планирую открыть органический магазин в областном центре. Хочу, чтобы о нашей продукции узнали жители других регионов. Проблем с сырьем у нас нет. Я участвовала на республиканской выставке "Лучшие товары Казахстана - 2023". Получила много полезной информации. Надеюсь, в будущем наше мыло станет новым брендом Кызылорды", - отметила Арсена Кушжанова.

Следующего героя статьи зовут - Кайрат Мусабеков. Он живет в Кармакшинском районе, инвалид ІІ группы. Несмотря на проблемы со здоровьем, мужчина привык вести активный образный жизни. Несколько лет назад он открыл швейный цех. В рамках государственной программы "Еңбек" получил кредит и купил необходимое оборудование. Сейчас он обеспечивает работой нескольких человек. Они принимают заказы на пошив и реставрацию мужской одежды.

"Обычно принято считать, что шитье - женское дело. Однако мне нравится шить одежду, будучи молодым, научился работать со швейной машинкой. Заказов немало, клиенты остаются довольными. Некоторое время назад участвовал в конкурсе предпринимателей с ограниченными возможностями "Өзіне сене баста!" и занял первое место. Мне вручили сертификат на один миллион тенге. Деньги потратил на нужды цеха, это победа буквально окрылила меня", - поделился Кайрат Мусабеков.

Фото: Азамат Каюпов.

В этом году в Кызылординской области на развитие предпринимательство будет выделено свыше 23 миллиардов тенге. Особое внимание уделяется поддержке молодых предпринимателей. Для этих целей выделено более одного миллиарда тенге на микрокредиты по 2,5 процента.