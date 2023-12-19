Мы замерзаем: жители 14 микрорайона Актау вышли на акцию протеста

Жители 14 микрорайона, оказавшись в безвыходной ситуации, вышли на акцию протеста к зданию областного акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Лада".

По словам горожан, они несколько месяцев сидят без отопление, решать их проблему не спешит ни КСК, ни ГКП "КЖСА". Горожане устали обращаться в разные инстанции, результатов нет.

18 декабря, жители 14 микрорайона домов № 11, 26, 28, 29, 30, 32, 32А, 32Б собрались у дверей областного акимата с требованием решить проблему с отоплением.

"Второй год мы требуем от нашего КСК решить проблему с отоплением, но постоянно слышим различные отговорки. Сегодня наше терпение лопнуло, и пришли в областной акимат. Иначе людей не слышат, пока не пойдёшь в вышестоящие инстанции", - жалуются горожане.

По словам горожан после того, как они собрались у здания областного акимата, на их проблему чиновники обратили внимание.

"Представители областного акимата, ГКП "КЖСА" и КСК пришли в наши дома и пытаются совместно установить причину отсутствия отопления в квартирах. Мы очень надеемся, что в ближайшее время всё же появится тепло в наших квартирах", - сообщили жители 14 микрорайона.

В акимате Актау сообщили, что с жильцами провели разъяснительную работу заместители акима города и руководитель жилищной инспекции.