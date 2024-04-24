Мы удалили более 4 млн видеороликов в Казахстане - TikTok

В TikTok отреагировали на высказывании министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой о возможном закрытии платформы на территории республики, передаёт BaigeNews.kz.

'Мы очень удивлены тому, что министерство культуры и информации республики рассматривает возможность блокировки TikTok в стране, так как министерство активно поддерживает многие наши инициативы в Казахстане, такие, например, как онлайн-фестиваль Наурыз и творческий конкурс коротких видеофильмов. Так, в прошлую пятницу представитель министерства выступил на нашем мероприятии в Алматы и похвалил TikTok как платформу, которая помогает продвигать культуру и другой полезный контент", - заявил представитель компании.

Он отметил, что безопасность, особенно молодых пользователей - это абсолютный приоритет TikTok.

"Мы прилагаем к этому массу усилий, в том числе проактивно и агрессивно удаляем контент, нарушающий правила сообщества. В 2023 году мы удалили более четырех миллионов видеороликов в Казахстане по причине нарушения правил. Работаем напрямую с заинтересованными органами власти РК, включая министерство культуры и информации и МВД. В последние месяцы мы не получали запросов на удаление контента, связанных с безопасностью несовершеннолетних пользователей, и на этом фоне, а также с учётом большой истории сотрудничества, заявление министра выглядит непоследовательным. Миллионы людей в стране используют TikTok каждый день для того, чтобы делиться творчеством, обогащать свой опыт и зарабатывать на жизнь, и мы надеемся, что наше местное сообщество продолжит использовать нашу платформу, в то время как мы будем обеспечивать безопасность и благополучие наших пользователей", - заключили в компании.