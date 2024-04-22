Ввести ограничения на TikTok в Казахстане предложил депутат

Мажилисмен Ерлан Саиров предложил ограничить работу соцсети TikTok в Казахстане. С депутатским запросом он обратился к премьер-министру РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Социальные сети прочно вошли в жизнь граждан. В Instagram зарегистрировано 12,1 миллиона жителей страны, в Facebook - 2,6 миллиона, всего за два года в TikTok - 14,1 миллиона. Многих родителей настораживает тот факт, что активными пользователями соцсети всё чаще становятся совсем маленькие дети. Социальные сети не только лишают детей золотого детства, когда они должны получать полезные знания, развиваться, быть в движении, но и оказывают негативное влияние на их здоровье и психику. Среди таких сетей, приносящей большой моральный вред нашей молодёжи является пользующийся особой популярностью среди детей TikTok", - заявил депутат.

Он отметил, что в сожалению, сегодняшняя молодёжь воспитывается не в духе традиций предков, а во многом через "тик-ток", "в котором помимо полезного контента достаточно видеоматериалов, которые подталкивают ребёнка к негативным привычкам и проступкам.

"Через TikTok распространяется реклама различных игр, онлайн казино, стримы, даже рилсы, наполненные порнографией, призывами к суициду, клеветой и нецензурной бранью. Дети не только смотрят их, но и становятся жертвами насилия и азартных игр. В погоне за хайпом и пранком совсем потеряли стыд. Вместо сострадания, доброты, заботы, жалости, добра и щедрости, милосердия, уважения и доброты в обществе возрастает жестокость, беспощадная озлобленность, обман, ложь, ревность и гордыня", - отметил Саиров.

Депутат сообщил о том, что в ряде стран мира уже наложены ограничения на использование TikTok. Например, Индия полностью запретила TikTok с 2020 года, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Индонезия ввела временные ограничения с 2018 года. Узбекистан запретил соцсеть с 2021 года. Кыргызстан также ввёл ограничения.

Недавно правительство США ввело частичное ограничение на TikTok.

Страны Евросоюза запретили установку TikTok на телефоны чиновников.

"В том же Китае, где изобрели TikTok, создали "специальный TikTok для детей" с отдельным контентом для несовершеннолетних. То есть, в самом Китае дети не могут пользоваться полным форматом TikTok, предусматривается чёткое ограничение", - отметил депутат.

Поэтому и в Казахстане он считает необходимым фильтровать контент.

"Необходимо воспитывать будущие поколения на основе национальных ценностей, противостоять моральным угрозам извне и вместе формировать механизм сохранения нашего национального кода как государства и общества. Учитывая риски, которые данная социальная сеть представляет для нашей национальной безопасности, морального облика, здоровья и психики нашей молодёжи, правительству страны необходимо принять следующие меры:

1. Согласно недавно принятому закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе установить ограничение на весь противоправный контент в TikTok, пропагандирующий насилие и буллинг, а также противоречащий моральным и общечеловеческим ценностям;

2. Блокировать контент, отравляющий сознание детей, ведущий к подражанию различным негативным течениям, формирующим деструктивные представления об обществе.

3. Ввести жёсткое ограничение TikTok для несовершеннолетних детей или рассмотреть возможность внедрения специального детского формата данной соцсети по опыту Китая", - заключил мажилисмен.