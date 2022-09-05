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Мы стоим на пороге большого политического сезона – эксперты
Сентябрьское Послание Токаева народу Казахстана активно обсуждается в экспертной среде. Корреспондент BaigeNews.kz узнал мнение некоторых из них.
Независимый директор совета директоров АО "Институт внешнеполитических исследований" Санат Кушкумбаев считает, что сентябрьское Послание президента было одним из самых значимых.
"Речь идёт, конечно же, о президентских и парламентских выборах, которые все ожидали, и об изменении срока президентских полномочий и количества сроков нахождения на президентском посту, - это очень важная, значимая новелла, которая была озвучена", - отметил он.
По его мнению, она непосредственно и прямо соотносится с теми политическими новациями, которые были озвучены в марте этого года.
"Это не просто досрочные президентские выборы. Речь идёт об обновленном президентском сроке. О новом мандате доверия со стороны общества избранному президенту. Поэтому понятно, что действующий президент – ключевой политический игрок в стране, и он демонстрирует лидерство", - добавил эксперт.
По его словам, это лидерство и в реформах и, в том числе, в электоральном процессе.
"Посмотрите, если парламентские выборы по действующей электоральной системе ожидались в 2025 году, а президентские в 2024-м, сейчас говорится, что сроки выборов смещаются на два года. Выборы пройдут раньше, но в той же последовательности, то есть вначале президентские, а через примерно полгода - парламентские", - продолжил Санат Кушкумбаев.
По его словам, фактически президент в Послании дал старт новому политическому сезону.
"Кроме того, президент говорил о том, что до полутора лет будут выплачиваться пособия по уходу за ребенком. Это социально-экономический блок послания, и он, безусловно, тоже очень важен. Он, по сути, является фундаментом, платформой предстоящей электоральной президентской кампании", - добавил спикер.
Плюс заморозка срока выхода женщин на пенсию по достижению ими возраста в 61 год, это и большой блок, связанный с финансовой поддержкой, с ростом заработных плат.
"Социально-экономическая часть Послания, его лейтмотив, – это экономическая стабильность и благополучие населения страны. Все эти изменения последовательны. Это и деконцентрация власти, и децентрализация её, то, что связано с передачей ряда полномочий от правительства министерствам. Всё это увеличивает и полномочия политических фигур в стране, и их ответственность. Потому что система, которая предполагает меньше ответственности, менее эффективна", - сказал эксперт.
Причем это касается всей вертикали власти, не только центрального правительства. Это касается и продолжения процесса выборности местных исполнительных органов власти.
"Реформы запущены. Теперь важно довести их до логического завершения. Как президент говорил в своем Послании – это только начало политической модернизации страны. Мы стоим на пороге большого политического сезона", - подытожил он.
Непростой назвал геополитическую ситуацию в мире директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Казахстана Еркин Тукумов.
Послание Президента эксперт назвал одним из самых сильных.
"Мне понравилось, что курс взят на развитие человеческого капитала, человека труда. На обеспечение интересов и прав всех слоев населения. Президент затронул максимально большое количество вопросов, которые сейчас волнуют граждан. Это и пенсионный возраст, и медицина, и детские сады, и здравоохранение в целом. Много было важных моментов, но, например, для себя я бы выделил административную реформу, о которой сказал глава государства. Потому что без эффективного государственного аппарата невозможно выполнить никакие реформы - ни политические, ни экономические", - добавил директор КИСИ.
Поэтому нужен приток новых идей, новых людей не только внутри Казахстана, но и наших соотечественников, которые уехали за рубеж и достигли больших высот.
"Я считаю, что это один из самых важных моментов послания. Для меня как для отца очень интересной стала новость о том, что из национального фонда будут делаться отчисления на каждого ребёнка, которые можно позже использовать для образования, на покупку жилья. Нам нужно вводить именно такую форму сбережений со стороны государства. Это отвечает лозунгам о справедливом Казахстане. Но и со стороны каждого человека нужна идея сбережения. Это конфуцианская протестантская этика, с которой мы всегда сравниваем развитые государства, это как раз традиции сбережения", - продолжил эксперт.
По его мнению, часть населения не может позволить себе откладывать, но даже те, которые могут позволить, не имеют традиции сберегать.
"У нас в традиции пытаться пускать пыль в глаза, то тут, то там проводить пышные тои, покупать дорогие машины и смартфоны. Хотя все это надо сберегать для будущего, для развития своих детей, для своего образования. Это постепенно придёт. Но традиции сбережения надо закладывать сейчас", - резюмировал он.
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