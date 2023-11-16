Мы постепенно переходим от многодетных семей к малодетным - казахстанский демограф

В Казахстане проводится последовательная политика для устойчивого роста населения. Особое внимание руководством страны уделяется семейной и демографической политике. В стране за годы независимости принят ряд реформ, направленный на увеличение численности населения. Сегодня мы видим плоды этих усилий. Подробнее о демографической политике – в обзорном материале корреспондента BaigeNews.kz.

По данным Национального статистического института, после распада Советского Союза, в Казахстане, население за короткое время сократилось с 16,8 миллионов человек в 1991 году до 14,9 миллионов человек в 2000 году. При этом значительно изменился демографический профиль Казахстана: большая часть граждан русского, немецкого, украинского и белорусского происхождения начала мигрировать на историческую родину.

Эмиграция рабочей силы не могла не сказаться на экономике страны. Именно этот демографический кризис подтолкнул правительство Казахстана задуматься о разработке демографической политики.

Как говорят казахстанские демографы, с которыми мы поговорили, в республике как таковой принятой концепции или закона о демографической политике нет. Демографическая политика ведётся в рамках социальной политики, которая выражается в стимулировании рождаемости, мерах по социальной поддержке многодетных семей, увеличении продолжительности жизни, возвращении на историческую родину этнических казахов.

Возвращение кандасов на родину

В первую очередь внимание властей было обращено на пять миллионов казахов, проживающих на тот момент в более чем 40 странах мира. Как известно из истории, большинство из них - это поколение тех, кто уехал в 1920-1930-е годы из-за политических расправ и бедности в период СССР.

Оралманы, как их называли до 2020 года, должны были не только поднять демографию, но и заполнить сельскохозяйственную отрасль, испытывавшую на тот момент глубокий кризис.

Заманивали соотечественников различными льготами, неплохими социальными выплатами, образовательными грантами, трудоустройством.

Сегодня они – полноценная часть казахстанского общества. Они с первых дней своего переезда активно включились в бизнес, сельское хозяйство, участвуют в политической жизни страны, реализуются и вносят свой вклад в экономику страны. Многие сёла, которые были на грани вымирания, ожили и зацвели с их приездом.

Согласно данным на 1 июня 2023 года, начиная с 1991 года в республику вернулись 1,1 миллиона этнических казахов.

"Да, в 90-е годы переселенцев было больше. Сейчас, конечно, стало меньше. Но государство не прекращает переселение этнических казахов в Казахстан", - отметила демограф Шынар Тулешева.

Она добавила, что в первые годы соотечественников в основном переселяли в южные регионы страны. Сейчас кандасов начали размещать в северных регионах, которые испытывают демографическое неблагополучие.

"К сожалению, в этих регионах у нас сокращается население. И это (переселение – прим.авт) очень обдуманный шаг со стороны нашего государства", - подчеркнула демограф.

Другой казахстанский демограф Аяулым Сагымбаева отмечает, что приехавшие в Казахстан кандасы дают положительную динамику рождаемости.

"У них основная репродуктивная установка даётся на многодетность", - подчеркнула демограф.

Демографические различия по регионам

Демографы отмечают, что динамика численности населения в регионах страны различается географически. Западные, южные регионы и мегаполисы показывают рост населения, со сравнительно высокими темпами в городах Астана (74,1%), Алматы (46,6%) и Мангистауской области (35,1%).

"Такая тенденция происходит из-за того, что в этих регионах большая часть населения проживает в сельской местности. Также на рождаемость влияет этническая структура: в этих регионах преобладают такие нации, как казахи, узбеки, таджики, дунгане, уйгуры, которые являются более традиционными в плане построения семьи и соблюдения традиций. В связи с этим получается, что в этих регионах выходит высокий уровень рождаемости", - рассказывает демограф Сагымбаева.

Снижение численности населения происходит в северных регионах: Северо-Казахстанской (-7,9%), Костанайской (-5,4%), Восточно-Казахстанской (-2,2%) областях.

Помимо региональной дифференциации по рождаемости, в Казахстане имеется большая дифференциация между регионами по смертности. Простыми словами, показатели смертности сильно отличаются по регионам. Алтынай Сагымбаева попыталась объяснить, почему так происходит.

"В северных регионах в виду экологической обстановки и промышленной направленности экономики присутствует высокий уровень онкологических заболеваний, высокая мужская смертность, высокий уровень болезней системы кровообращения, органов пищеварения. Здесь большую роль играют вопросы экологического развития", - отмечает демограф.

Она указала на необходимость усиления вопросов региональной демографической политики.

"Я бы не сказала, что для западных и южных регионов необходимо проводить политику сдерживания. Этот процесс в любом случае пойдёт. Но для северных и восточных регионов должны быть свои региональные демографические программы, которые будут способствовать увеличению рождаемости", - отметила Алтынай Сагымбаева.

Как стимулируется рождаемость в Казахстане?

Но всё же главным критерием роста населения является увеличение рождаемости. Руководство страны это понимает и делает всё для поддержки института семьи, стимулирования рождаемости и поддержки материнства и детства.

Казахстанские демографы отмечают, что с 2012 года население Казахстана растёт исключительно за счёт рождаемости.

"В 2012 года сальдо миграции стало отрицательным, то есть число прибывающих в Казахстан стало меньше, чем выбывающих из страны. Это значит, что только благодаря рождаемости мы и достигли этих 20 миллионов человек", - комментирует Тулешева.

Так, за последний десятилетний период в стране уровень рождаемости вырос на 16,9%. А в 2021 году и вовсе случился небывалый бэби-бум. 446 491 ребёнок родился именно в этот послепандемийный год.

Аяулым Сагымбаева добавила, что сегодня существенная доля детей рождается представителями поколений 80-х, которые реализовывают свой последний репродуктивный потенциал.

Безусловно, на рост рождаемости в первую очередь влияют благоприятные условия в стране. Особенно наличие таких условий, как пособия, выплаты, льготы, предоставление жилья.

Сегодня в стране предусмотрены социальные выплаты по беременности и родам, пособие на рождение ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения одного года, для родителей, занятых уходом за ребёнком-инвалидом.

Семьям с низким доходом назначается адресная социальная помощь. Также, в случае необходимости для семьи предусмотрено оказание жилищной и дополнительной социальной помощи за счёт местных исполнительных органов.

Нельзя не упомянуть инициированную главой государства в 2021 году программу "Аңсаған сәби". Она помогает бездетным парам стать родителями. За это время на свет появились свыше пяти тысяч малышей.

"У нас есть определённая социальная помощь для многодетных семей, для семей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации. С этого года увеличили пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Увеличились пособия по многодетности. Есть налоговые льготы для многодетных матерей. Многодетные матери в Астане имеют бесплатный проезд. В соответствии с этим есть ряд положительных сдвигов касательно социальной поддержки семей с детьми. Такого рода поддержка является стимулированием рождаемости", - считает демограф Аяулым Сагымбаева.

Смертности становится меньше

Демографы обращают внимание на снижение показателей смертности в Казахстане.

Так, в 2022 году по сравнению с периодом пандемии сильно выросла ожидаемая продолжительность жизни как один из показателей снижения уровня смертности. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 4,2 года и составила 74,4 года.

"Мы не должны ограничиваться только вопросами рождаемости в повышении демографии. Конечно, рождаемость является первым показателем, который положительно влияет на демографическую ситуацию. Нужно говорить ещё и об уровне смертности. Потому что в естественном приросте учитываются как рождаемость, так и смертность. То есть их разница учитывается. Если бы смертность была достаточно высокая, рождаемость не смогла бы обеспечивать рост населения", - сказала Шынар Тулешева.

Вместе тем, она отметила, что у Казахстана есть заметные достижения по снижению уровня смертности. В сфере здравоохранения реализуются различные программы, направленные на повышение продолжительности жизни, снижение преждевременной, младенческой смертности.

"Смертность показала снижение, за исключением периода пандемии. Страна постепенно добивается определенных достижений, которые снижают уровень смертности", - сказала демограф.

Демографический сценарий: что ждёт Казахстан в будущем?

Демографы Казахстана считают, что сейчас не нужно останавливаться на достигнутой отметке, а продолжать принимать меры социальной поддержки, работать над улучшением жизни граждан.

"У нас бэби-бум был в 2020-2021 годы. В 2021 году уровень рождаемости достиг 3,3 детей на одну женщину. Это самый высокий показатель за всё время независимости Казахстана. В 2022 показатель рождаемости немного снизился. В 2023 году, я как демограф предполагаю, что рождаемость будет ниже, чем в прошлом году. Идёт постепенное сокращение рождаемости. Этот уровень рождаемости может не повышаться в будущем без каких-либо дополнительных мер", - сказала Шынар Тулешева.

Она обращает внимание на зависимость демографических процессов от эпохи.

"У нас сейчас происходит улучшение социально-экономической ситуации. Это неблагоприятно влияет на рождаемость. Да, это противоречит друг-другу. Но когда у населения улучшается качество жизни, когда женщины начинают больше получать образование, когда происходит урбанизация, резко уменьшается рождаемость. Поколение, кстати, тоже меняется. Мы должны учитывать особенности нового поколения. Мы постепенно переходим от многодетных семей к малодетным", - заявила демограф.

Её коллега Аяулым Сагымбаева также считает, что в будущем рождаемость будет только снижаться.

"Сейчас рождаемость идёт вопреки всем экономическим кризисам. Это является следствием отложенных рождений. И следствием того, что поколение 80-х реализовывает свой последний репродуктивный потенциал. По численности поколение 90-х является одним из наименьших на территории республики. В соответствии с этим, количество рождённых детей в любом случае будет ниже. Поэтому ждать в будущем такого высокого уровня рождаемости не стоит", - отметила Сагымбаева.

Она предложила ввести демографическую политику. При этом имплементировав её в текущую государственную политику во всех сферах: образование, здравоохранение, инфраструктура, экономика.