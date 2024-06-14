“Мы не знаем, что делать” - родственники погибшего солдата-срочника в Аягозском гарнизоне

Родственники 20-летнего Осербая Акана погибшего во время военных учений в Аягозском гарнизоне находятся в растерянности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ранее сообщалось, солдат-срочник погиб во время учений в Аягозе. Он получил травму, несовместимую с жизнью, сообщили в Минобороны.

Родственникам сообщили, что во время учений на наехала многотонная военная машина. Парень скончался от множественных травм и разрыва внутренних органов. Его родные требуют во всем разобраться и наказать виновных.

“Я сама видела тело. Говорят, что наш мальчик попал под БМП. Если бы человек попал под гусеничную машину, разве его не должно было раздавить? Но внешне по нему не скажешь. Мы не знаем, что делать”, - сказала тетя Бану Конакбаева.

Обстоятельства гибели солдата еще выясняются. Сегодня военный борт доставил тело в Алматы. Теперь родственники ждут результатов экспертиз. В Министерстве обороны признали, что в одной из воинских частей Аягозского гарнизона во время проведения учений действительно допустили нарушение мер безопасности. Именно из-за этого срочник получил травму, несовместимую с жизнью. Его родным пообещали оказать всю необходимую помощь.