Солдат-срочник погиб во время учений в Аягозе: возбуждено уголовное дело
Сегодня, 21:07
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Сегодня, 21:07Сегодня, 21:07
121Фото: baigenews.kz
Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.
По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело.
“Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК.
Вооруженные силы выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его родным будет оказана вся необходимая помощь”, - говорится в сообщении.
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