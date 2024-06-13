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Солдат-срочник погиб во время учений в Аягозе: возбуждено уголовное дело

Сегодня, 21:07
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:07
Сегодня, 21:07
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Фото: baigenews.kz

Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. 

“Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК.

Вооруженные силы выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его родным будет оказана вся необходимая помощь”, - говорится в сообщении.

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