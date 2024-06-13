Солдат-срочник погиб во время учений в Аягозе: возбуждено уголовное дело

Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело.