Мы не должны забывать, каким трудом нам досталась независимость – депутат

Завтра Казахстан отпразднует свой главный праздник – День Независимости. В декабре принято подводить итоги. Такая практика в масштабах страны как нельзя лучше отражает, в правильном ли направлении мы движемся, живя в свободном государстве, которое завещали нам наши великие предки. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с экспертами из различных областей, которые сейчас являются депутатами мажилиса парламента.

Казахстанский учёный филолог, поэт-импровизатор Аманжол Алтаев уверен, что независимость – одна из главных ценностей казахстанцев, которой мы должны дорожить.

"В многовековой великой истории наши предки проливали кровь, жертвовали свои силы и знания, чтобы дойти до сегодняшнего дня. Они мечтали об этом независимом государстве, в котором сегодня живём мы с вами. Поэтому ценность и важность такого понятия как независимость должен осознавать каждый казахстанец. Иногда мы забываем об этом и не придаём значения, каким тяжёлым путём досталась нам эта свобода, какие переплетения судьбы прошёл наш многострадальный народ – это и актабан шубырынды (годы великого бедствия – Прим. ред.), и тяжёлые события начала 20 века", - сказал он.

Мажилисмен подчеркнул, что свобода была мечтой и целью алашординцев, а также всех наших ханов и батыров.

"Поэтому независимость должна быть главной ценностью в сердце каждого казахстанца от младенца до старца. Эти ценности нужно прививать в каждой семье", - добавил он и поздравил всех казахстанцев с наступающим праздником.

Его коллега депутат и казахстанский общественно-политический деятель Самат Нуртаза подвёл итоги года для страны и подчеркнул важность международных встреч главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Президент весь год встречался с лидерами разных стран – это и китайский лидер, и российский, и американский, главы арабского мира и другие. Всё это делается ради инвестиций, ради интересов народа Казахстана. Я считаю, что плоды этих встреч мы в ближайшее время уже увидим", - сказал он.

Мажилисмен отметил непростую политическую ситуацию в мире.

"Ситуация в ближнем зарубежье, когда вокруг Казахстана всё полыхает – это и российско-украинские отношения, и ситуация в Карабахе, и перестрелка на таджико-кыргызской границе, и ситуация на Ближнем Востоке - на фоне всего этого мы становимся каким-то островком стабильности, спокойствия. Даже боюсь сглазить, если честно. Я считаю, что жители этого острова под названием Казахстан понимают, как им повезло иметь этот синий паспорт", - сказал он.

Также наш собеседник подчеркнул важность того, что казахстанские власти смогли вывезти наших граждан, которые жили на Ближнем Востоке. Депутат отметил, что в этой ситуации Казахстан "показал характер" и такое "не каждая страна может себе позволить".

"Я далёк от мысли говорить, что негатива не было. Негатив был. Это ситуация в Экибастузе, Риддере. Убийства женщин, детей, гибель людей от отравления угарным газом, трагедия с шахтёрами. Конечно, это всё останется в уходящем году и в памяти нашего народа", - добавил он.

Доктор юридических наук Марат Башимов в преддверии Дня Независимости вспомнил о важных событиях в законодательной сфере.

"Возврат капиталов – это самый главный закон справедливости в этом году. В основу этого законопроекта взят принцип европейской конвенции по противодействию коррупции. Если ты не сможешь доказать происхождение денег, а в следующем году у нас всеобщее декларирование, то это всё взимается в пользу государства, как в странах Европы", - сказал он.

Мажилисмен отметил, что парламент проделал большую работу по разработке важных для всех граждан Казахстана законопроектов.

"Один из важнейших касается противодействию торговле людьми – это многоаспектный, многоотраслевой документ - 12 разных её форм, которые очень сложно перечислять. Его обязательно нужно принять. Реформы судебно-правовой сферы идут очень позитивные, в административной юстиции также. Затронут комплекс защиты конституционных прав: политических, социально-экономических, группы личных прав. Заново пересматриваются нормы уголовного кодекса, уголовно-процессуального кодекса. Много законопроектов, которые касаются контроля бюджетной сферы. Очень много важных законопроектов рассматривается", - констатировал он.

День празднования Независимости Республики Казахстан – это не парадное событие, а время осмысления пройденного страной пути. В этот день хочется почтить память тех, кто боролся за суверенитет Казахстана, свободу его народа, и почувствовать свою ответственность как гражданина за судьбу Родины.