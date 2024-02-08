Мы на вашей стороне - аким области Абай обратился к погорельцам рынка в Семее

В Семее аким области Абай Нурлан Уранхаев и владелец сгоревшего торгового дома "Акшын" Марат Курманбаев встретились с предпринимателями-погорельцами. Многие люди потеряли в огне и товар, и накладные. Группа специалистов, сопровождавшая акима, дала пояснения по многим вопросам. Встреча, на которой побывал корреспондент "BaigeNews.kz", запомнилась накалом страстей и аккуратными обещаниями.

До сегодняшнего дня торговля на прилегающей к пожару территории была приостановлена, торговые дома на соседних улицах оставались закрытыми. Аким области пообещал, что во второй половине дня реализация товара возобновится.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, расследование ведут не только сотрудники Департамента полиции области Абай, но и их коллеги из Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей. По линии МЧС работает 13 иногородних сотрудников. Дело находится на личном контроле прокурора области и главы региона.

"Я понимаю, что есть элементы недоверия. Но ни у кого нет задачи кого-то защитить, или укрыть. Ни на кого стрелки передвигать не будем. Проведут беспристрастную работу, мы хотим, чтобы следствие провели без предвзятости, и я вам гарантирую как аким этой области, что вы получите абсолютно правильное решение, которое соответствует действительности. Мы обязаны и будем решать вашу проблему. Мы на вашей стороне и вы должны это чётко понимать", - заверил Нурлан Уранхаев участников встречи.

Сейчас с погорельцами ведётся работа по предоставлению временных рабочих мест и торговых площадей. Но люди негодуют – торговать нечем. На главный вопрос всех собравшихся – кто им возместит стоимость уничтоженного товара - аким области дал чётко понять, что ответственность за пожар лежит на владельце здания, а государство поможет в рамках закона.

"Всё, что касается возмещения ущерба от государства, мы применим все возможные варианты. Сейчас идут переговоры об отсрочке кредитов. Если нужно, я напишу письмо в правительство с просьбой об отсрочке налоговых взносов. Можем совместно на время отработать адресную социальную помощь, трудоустроить. Одним словом, использовать все государственные механизмы. Но за сгоревшее здание и имущество отвечает собственник здания", - распределил зону ответственности Нурлан Уранхаев.

Руководитель корпорации "Акшын" Марат Курманбаев призвал сообща пережить тяжёлые времена.

"Я потерял всё, как и вы. За 30 лет я заработал 10 миллиардов тенге и потерял их в одночасье. Я тоже брал кредиты, вкладывал, работал вместе с вами. Думал, бизнес перейдёт по наследству моим детям, это был единственный источник дохода", - обратился Марат Курманбаев к залу, который был настроен явно иронично.

Дважды в год в здании торгового дома проводили проверки по пожарной безопасности. Последнее обследование систем пожаротушения и электробезопасности проводилось в октябре прошлого года, а до 1 января, по заверениям директора сгоревшего здания, всё было приведено в соответствие.

"Не знаю, как так получилось, что в 2 часа ночи после хлопка в киоске возникло возгорание. Когда охранники узнали, то побежали тушить самостоятельно, и обратились в пожарную службу. Мы сами себе не враги. Мы выполняли все требования ЧС. Приоритетом всегда ставили безопасность", - выразил свою позицию Курманбаев.

Бизнесмен предложил создать фонд в поддержку пострадавших предпринимателей, с помощью которого неравнодушные казахстанцы могли бы оказать помощь погорельцам, оказавшимся в трудной ситуации.

Ещё одна инициатива, с которой Марат Курманбаев обратился к акиму области, заключается в льготном кредитовании для строительства на месте сгоревшего торгового дома нового здания для коммерции. А пока он предложил владельцам точек продуктов питания временно обустроиться на других торговых павильонах, в частности, на рынке сельско-хозяйственной продукции на окраине левобережья. Предприниматели были откровенно против такой невыгодной рокировки – далеко и нечем торговать.

Владельцы сгоревшего товара озвучили целый список животрепещущих вопросов. В частности их интересовало, как отчислять пенсионные взносы, не имея реального легального дохода. Когда можно забрать остатки товара, нетронутого огнём. Куда делось золото, которого многие торговцы не обнаружили в ячейках для хранения. И почему людям не дали возможности эвакуировать товар, в то время как около 4-х утра люди наблюдали, как с окон кабинета администрации торгового дома скинули часть инвентаря и оборудования.

"Само здание застраховано, а товар – нет, так как он реализуется. И кто нам теперь восстановит? Мы что зря платили за услуги охраны этих ячеек? И почему эти ячейки были не бронированы? Нам выплатят или как?" - на протяжении полутора часов звучал главный вопрос встречи.

К слову, по рассказам погорельцев, содержимое бронированных банкоматов осталось в сохранности. А то, что было в ячейках золотой комнаты – исчезло. Куда делось золото, какова общая сумма ущерба, и кто виновен в произошедшем - сейчас выясняет следствие.

Напомним, крупнейший за последние годы пожар в Семее произошел около двух часов ночи в ночь на 6 февраля. Торговый дом "Акшын" площадью больше 4 тысяч квадратных метров тушили больше 20-ти часов. В эпицентре и по периметру происшествия было сконцентрировано 47 единиц сппецтехники и сотни силовиков. 2200 арендаторов в результате пожара лишились товара

Фото: Альбина Халел.