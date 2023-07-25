"Мы должны развивать детско-юношеский спорт" - министр спорта о проведении ЧМ в Казахстане

Фото: fifa.com

По официальным данным, в Катаре последний чемпионат мира обошелся в 200 миллиардов долларов.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов прокомментировал возможное проведение чемпионата мира по футболу в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Давайте объективно скажем, этим вопросом надо официально заняться. По официальным данным, в Катаре последний чемпионат мира обошелся в 200 миллиардов долларов. Мое личное мнение, мы должны сделать акцент на развитие детского-юношеского спорта, не только футбола. Сейчас мы поставили задачу – провести масштабную инвентаризацию спортивных сооружений. Согласно данным официальной статистики, в Казахстане насчитывается более 43 тысяч спортивных площадок. Теперь надо пересмотреть все эти данные. Посмотреть, на практике есть ли эти сооружения, насколько они соответствуют стандартам. Акцент мы делаем на поддержку массового спорта", - сказал Асхат Оралов в кулуарах правительства.

При этом он отметил, что его радуют результаты сборной по футболу.

"У нас три победы подряд, такого давно не было. В сентябре у нас будут ответные игры. Я очень надеюсь, что наши казахстанцы придут поддержать футболистов. И тем самым это будет служить примером для подрастающего поколения. Я уверен, что когда-то мы будем подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу, но сейчас такого вопроса на повестке нет", - добавил Асхат Оралов.

Отметим, что глава казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов принял участие в саммите официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане, где выдвинул инициативу проведения чемпионата мира-2034 по футболу в Казахстане и Узбекистане.

Ранее BaigeNews.kz писал об инфраструктуре стадионов в Казахстане и развитии детско-юношеского футбола.