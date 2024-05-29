Сообщил о бомбе в Доме министерств: лжетеррорист осужден в Астане

Лжетеррорист сообщил о возможном акте терроризма в здании Дома министерств. Мужчину осудили в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру столицы.

"Осужденный, позвонив на канал "102", сообщил о возможном акте терроризма в здании Дома министерств и по месту его жительства. При проверке поступившего сообщения сотрудники полиции установили ложность вызова", - говорится в сообщении.

Приговором суда виновный осужден.

Прокуратура разъясняет, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет наказание до 5-ти лет лишения свободы.