Судебный исполнитель похитил более 3 млн тенге в Таразе

В Таразе прокуроры выявили факты хищения частным судебным исполнителем денег, подлежащих взысканию в пользу государства и банков, передаёт BaigeNews.kz.

"Взысканные с 46 должников денежные средства в сумме 3,1 миллиона тенге, в том числе 635 тысяч тенге в доход государства, судебный исполнитель перечислял на личный счёт и расходовал для собственных нужд", - сообщили в прокуратуре региона.

Исполнительные материалы в отношении должников оставались без окончательного исполнения, а задолженность без погашения.

По данному факту прокуратурой Тараза начато досудебное расследование по части 2 статьи 251 УК РК (неоднократное злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем).

Расследование уголовного дела поручено Управлению полиции Тараза.

Ранее сообщалось о том, что судебный исполнитель похитил алименты в Астане.