Судебный исполнитель похитил более 3 млн тенге в Таразе
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В Таразе прокуроры выявили факты хищения частным судебным исполнителем денег, подлежащих взысканию в пользу государства и банков, передаёт BaigeNews.kz.
"Взысканные с 46 должников денежные средства в сумме 3,1 миллиона тенге, в том числе 635 тысяч тенге в доход государства, судебный исполнитель перечислял на личный счёт и расходовал для собственных нужд", - сообщили в прокуратуре региона.
Исполнительные материалы в отношении должников оставались без окончательного исполнения, а задолженность без погашения.
По данному факту прокуратурой Тараза начато досудебное расследование по части 2 статьи 251 УК РК (неоднократное злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем).
Расследование уголовного дела поручено Управлению полиции Тараза.
Ранее сообщалось о том, что судебный исполнитель похитил алименты в Астане.
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