Школьник спас тонущего ребёнка в Астане
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В Астане ученик 11 класса Марлен Кошербай совершил героический поступок и спас тонущего в реке ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
"Около 11 часов дня 12 мая Марлена разбудила младшая сестра, сообщив о том, что в реке тонет мальчик.
Марлен сразу же побежал к реке у дома, а затем помог тонущему малышу и благополучно вытащил его из воды", - говорится в сообщении.
Марлен Кошербай является отличником учебы, активно занимается спортом. В весовой категории 55 кг на Открытом первенстве Астаны среди юниоров по борьбе на поясах он выиграл золото, является обладателем ІІ места в турнире "Аршалы Барысы". С детства участвует в спортивной игре кокпар.
По словам юного героя, когда он увидел, что маленький ребенок попал в беду, то тут же бросился ему на помощь без всяких раздумий. Сегодня Марлена за проявленное мужество и настоящий подвиг наградили от имени Управления образования и Департамента по ЧС Астаны.
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