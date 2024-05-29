Убил сожительницу и двух детей: суд вынес приговор в Алматинской области

В Алматинской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве женщины и её двоих детей, умышленном поджоге их дома с целью сокрытия преступления и краже имущества, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что мужчина в алкогольном опьянении зарезал сожительницу и её несовершеннолетних детей. После запер дверь дома снаружи и скрылся. Днём позже он вернулся на место преступления, похитил принадлежащие потерпевшей 40 тысяч тенге и, чтобы скрыть следы убийства, поджог дом.

Мужчину признали виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорили к пожизненному лишению свободы.