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  • МВК: В Казахстане за сутки зарегистрировано свыше 600 заболевших COVID-19
pixabay.com Сегодня, 08:34
59
Фото: pixabay.com

МВК: В Казахстане за сутки зарегистрировано свыше 600 заболевших COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 августа в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комиссии, всего в стране подтверждено 1 387 029 случая, из них за минувшие сутки зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 109,
  • в Алматы – 48,
  • в Шымкенте – 3,
  • в Акмолинской области – 81,
  • в Актюбинской области – 23,
  • в Алматинской области – 6,
  • в Жетысуской области – 7,
  • в Атырауской области – 13,
  • в ВКО – 15,
  • в Абайской области – 4,
  • в Жамбылской области – 6,
  • в ЗКО – 57,
  • в Карагандинской области – 86,
  • в Улытауской области – 8,
  • в Костанайской области – 62,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 21,
  • в Павлодарской области – 29,
  • в СКО – 32,
  • в Туркестанской области – 5. 

Выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции 26 августа, по данным МВК, 593 человека. 

664 казахстанца заразились коронавирусом 25 августа — МВК.

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#статистика #коронавирус #МВК
Сегодня, 08:34
59
Журналист

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