МВК: В Казахстане за сутки зарегистрировано свыше 600 заболевших COVID-19

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 августа в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комиссии, всего в стране подтверждено 1 387 029 случая, из них за минувшие сутки зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 109,

в Алматы – 48,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 81,

в Актюбинской области – 23,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области – 7,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 15,

в Абайской области – 4,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 57,

в Карагандинской области – 86,

в Улытауской области – 8,

в Костанайской области – 62,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 29,

в СКО – 32,

в Туркестанской области – 5.

Выздоровели в Казахстане от коронавирусной инфекции 26 августа, по данным МВК, 593 человека.

664 казахстанца заразились коронавирусом 25 августа — МВК.